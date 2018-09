21. yüzyılın en iyi sevişme sahneleri

20- Secretary (2002)

Yönetmen: Steven Shainberg

Oyuncular: James Spader,Maggie Gyllenhaal,Jeremy Davies

IMDb Puanı: 7,0

19- American Honey (2016)

Yönetmen: Andrea Arnold

Oyuncular: Sasha Lane,Shia LaBeouf,Riley Keough

IMDb Puanı: 7,0

18- Weekend (2011)

Yönetmen: Andrew Haigh

Oyuncular: Tom Cullen,Chris New,Jonathan Race

IMDb Puanı: 7,6

17- Her (2013)

Yönetmen: Spike Jonze

Oyuncular: Joaquin Phoenix,Amy Adams,Scarlett Johansson

IMDb Puanı: 8,0

16- Team America: World Police (2004)

Yönetmen: Trey Parker

Oyuncular: Trey Parker,Matt Stone,Elle Russ

IMDb Puanı: 7,2

15- Love (2015)

Yönetmen: Gaspar Noé

Oyuncular: Aomi Muyock,Karl Glusman,Klara Kristin

IMDb Puanı: 6,0

14- Anomalisa (2015)

Yönetmen: Charlie Kaufman, Duke Johnson

Oyuncular: David Thewlis,Jennifer Jason Leigh,Tom Noonan

IMDb Puanı: 7,3

13- Gone Girl (2014)

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Ben Affleck,Rosamund Pike,Neil Patrick Harris

IMDb Puanı: 8,1

12- Carol (2015)

Yönetmen: Todd Haynes

Oyuncular: Cate Blanchett,Rooney Mara,Sarah Paulson

IMDb Puanı: 7,2

11- Call Me By Your Name (2017)

Yönetmen: Luca Guadagnino

Oyuncular: Armie Hammer,Timothée Chalamet,Michael Stuhlbarg

IMDb Puanı: 8,0

10- Swimming Pool (2003)

Yönetmen: François Ozon

Oyuncular: Charlotte Rampling,Charles Dance,Ludivine Sagnier

IMDb Puanı: 6,8

9- Tigerland (2000)

Yönetmen:Joel Schumacher

Oyuncular: Colin Farrell,Matthew Davis,Clifton Collins Jr.

IMDb Puanı: 7,0

8- Moonlight (2016)

Yönetmen: Barry Jenkins

Oyuncular: Mahershala Ali,Naomie Harris,Trevante Rhodes

IMDb Puanı: 7,4

7- The Dreamers (2006)

Yönetmen: Bernardo Bertolucci

Oyuncular: Michael Pitt,Louis Garrel,Eva Green

IMDb Puanı: 7,2

6- Mulholland Drive (2001)

Yönetmen: David Lynch

Oyuncular: Naomi Watts,Laura Harring,Justin Theroux

IMDb Puanı: 8,0

5- Brokeback Mountain (2005)

Yönetmen: Ang Lee

Oyuncular: Jake Gyllenhaal,Heath Ledger,Michelle Williams

IMDb Puanı: 7,7

4- Blue Valentine (2010)

Yönetmen: Derek Cianfrance

Oyuncular: Ryan Gosling, Michelle Williams, John Doman

IMDb Puanı: 7,4

3- Y Tu Mamá También (2001)

Yönetmen: Alfonso Cuarón

Oyuncular: Maribel Verdú,Gael García Bernal,Daniel Giménez Cacho

IMDb Puanı: 7,7

2- The Handmaiden (2016)

Yönetmen: Park Chan-wook

Oyuncular: Min-hee Kim,Jung-woo Ha,Jin-Woong Cho

IMDb Puanı: 8,1

1- Blue is the Warmest Color (2013)

Yönetmen: Abdellatif Kechiche

Oyuncular: Léa Seydoux,Adèle Exarchopoulos,Salim Kechiouche

IMDb Puanı: 7,8