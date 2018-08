22 Haziran haftası vizyon filmleri

Bruce Willis'in başrolünde yer aldığı Los Angeles'ta Gizli Görev haftanın dikkat çeken yapımı iken, Düğüm Salonu yeniden vizyon şansı buluyor.

LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV/ ONCE UPON A TIME IN VENICE

Bruce Willis'in başrolünde yer aldığı Mark Cullen imzalı Los Angeles'ta Gizli Görev, köpeğini kaçıran bir çetenin peşine düşen özel dedektif Steve Ford'un maceralarını beyazperdeye taşıyor.

YABANİ/WILDLING

Anna, babası olarak bildiği bir adam tarafından evlerinin tavan arasında büyütülmüştür. Adam, Anna'nın geçmişini öğrenmemesi adına her şeyi yapmıştır. Anna, polis memuru sayesinde gerçek dünya ile tanıştığında, sıradan biri olmadığını anlar. Fantastik korku türündeki yapımda Liv Tyler başrolde.

ANTİSOSYAL 2 / ANTISOCIAL 2

Cody Calahan'ın yönettiği korku türündeki Antisocial 2, bir virüsün yayıldığı bir dünyada kaçırılan oğlunu aramaya koyulan Sam'in hikâyesini anlatıyor.

İYİ Kİ DOĞDUN ABLA

Onur Öğden'in yönettiği dram türündeki film, bir köyde yaşayan üç kardeşin yaşadığı ilginç konuları ele alıyor.

İKİ KAFADAR/ TWO TAILS

Rus yapımı animasyonda kunduz Bob ve kedi Max'in maceralarını anlatıyor.

HADİ YA

Vecihi Ener imzalı komedi türünde film Aydın'da yaşayan Mardin'li bir ailenin oğlu olan Haydar'ın hikâyesini ele alıyor.

RENKSİZ RÜYA

Politik dram türünde filmde, 90'lı yılların karanlık politik olaylarının ortasında kalan Mirza, bu durumun mağduru olmaktan kurtulamamıştır. Annesinin ölümünün ardından iyice içine kapanıp gördüğü kötü rüyalarla savaşmaya çalışan Mirza'nın hayatı, Mir Ahmed'in bir süreliğine evlerine misafir gelmesiyle değişir.