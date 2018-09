22 July’ın fragmanını yayınladı!

Yapımcılığını Oscar'a aday gösterilen film yapımcısı Paul Greengrass’ın (Captain Phillips, United 93) üstlendiği 22 July, Norveç tarihinde yaşanan en vahşi terör saldırısının ardından yaşanan gerçek bir hikâyeyi konu alıyor. 22 Temmuz 2011 tarihinde, aşırı sağcı bir radikal grup tarafından Norveç'in başkenti Oslo'da liderlik kampında bulunan bir grup gence toplu bir saldırı düzenlendi. Belgesel, ülkenin içinden geçtiği iyileşme ve barış sürecini, hayatta kalan bir kurbanın fiziksel ve duygusal yolculuğu üzerinden anlatıyor.

Senarist ve yönetmen koltuğunda Paul Greengrass’ın yer aldığı 22 July, “One of Us: The Story of an Attack in Norway - and Its Aftermath” by Åsne Seierstad” isimli kitaptan uyarlandı. Scott Rudin, Paul Greengrass, Gregory Goodman ve Eli Bush’ın yapımcılığını üstlendiği filmin başrollerinde ise Anders Danielsen Lie, Jon Øigarden, Jonas Strand Gravli, Maria Bock, Thorbjørn Harr, Ola G. Furuseth, Seda Witt ve Isak Bakli Aglen yer alıyor.

22 July 10 Ekim, Çarşamba Netflix’te gösterime girecek.