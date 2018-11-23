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23 Kasım 2018 08:42

23 Kasım vizyona giren filmler

Bu hafta sinema salonlarında 3’ü yerli 7 yeni film gösterimde olacak. Haftanın öne çıkan yapımları ise Deliler Fatih'in Fermanı, Çağan Irmak imzalı Bizi Hatırla ve haftanın tek animasyon yapımı Grinç.


Deliler Fatih'in Fermanı

Osman Kaya'nın yönetmenliğini üstlendiği; Erkan Petekkaya, Yetkin Dikinciler, Cem Uçan, Nur Fettahoğlu, İsmail Filiz, Hakan Yufkacıgil, Berat Efe Parlar, Gökçe Özyol, Rüzgar Aksoy, Gülşah Şahin Uçan ve Demet Tuncer'in rol aldığı "Deliler Fatih'in Fermanı" izleyici ile buluşacak.


Senaryosu Mustafa Burak Doğu ve İbrahim Ethem Arslan'a ait olan aksiyon türündeki film, 2. Mehmet'in Eflak Voyvodası Vlad Tepeş'in zulümlerine son vermek için gönderdiği Deliler Birliği'ni konu alıyor.


Bizi Hatırla


Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği "Bizi Hatırla", bir süre ihmal ettiği babasını rahatsızlandıktan sonra yanına alan biradam ve ailesinin hikayesini anlatıyor.


Dram türündeki filmin başrollerinde Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk, Binnur Kaya ve Sumru Yavrucuk oynuyor.


Put Şeylere


Onur Ünlü'nün yönetmen koltuğunda oturduğu "Put Şeylere";İstanbul'un Cihangir semtinde yaşayan bir grup sanatçının; yeterince karmaşık olan ilişkilerinin, hayatlarına giren bir el kamerası nedeniyle iyice garip bir hal almasını anlatıyor.


Türkü Turan,Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Öykü Karayel, Elit İşcan, Feride Çetin, Beril Kayar, Rüzgar Erkoçlar ve Kadir Çermik'in oynadığı filmin senaryosu da Onur Ünlü'ye ait.


Robin Hood


Jamie Dornan, Taron Egerton, Ben Mendelsohn, Jamie Foxx, Paul Anderson ve Eve Hewson'un başrollerinde oynadığı"Robin Hood"un yönetmen koltuğunda Otto Bathurst oturuyor.


Senaryosu Joby Harold'a ait olan film macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.


Muhtemel Aşk


Thomas Stuber'in yönettiği "Muhtemel Aşk", izole bir hayatın peşindeki Christian'ın bir süpermarkette çalışmaya başlamasıyla gelişen olayları konu ediniyor.


Dram türündeki filmde Sandra Hüller, Franz Rogowski, Peter Kurth, Henning Peker ve Matthias Brenner rol aldı.


Yaz


Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan "Yaz", 1980'lerin Leningrad'ında bir yaz günü başlıyor ve Sovyetler Birliği'nde rock'n roll'un kaderini değiştiren kahramanları mercek altına alıyor.


Kirill Serebrennikov'in yönetmenliğini üstlendiği filmde Teo Yoo, İrina Starshenbaum, Roman Bilyk, Anton Adasinsky ve Liya Akhedzhakova oynuyor.


Grinç


Scott Mosier ve Yarrow Cheney'in yönettiği "Grinç" de haftanın animasyon filmi olarak öne çıkıyor.


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