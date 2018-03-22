22 Mart 2018 23:37 23 Mart haftası yeni vizyon filmleri Bu hafta vizyona giren filmler arasında Pasifik Savaşı: İsyan, Bordo Bereliler 2: Afrin ve Çocuklar Sana Emanet öne çıkıyor.

Erhan Baytimur yönetmenliğindeki devam filminde Cenk Ertan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu gibi isimler başrolde. Yönetmen ilk filmde olduğu gibi sınır operasyonlarını sürdüren bordo bereli ekibin başından geçenleri konu ediyor.

Sevilen yönetmen Çağan Irmak’ın merakla beklenen filmi vizyonda. - Engin Akyürek, Hilal Altınbilek ve Şerif Sezer gibi sevilen oyuncular da bir arada. Irmak gerilim türünde bir filmle karşımızda bu kez; Engin Akyürek'in canlandırdığı Kerem adlı karakterin başından geçen kaza sonrasında vardığı kasabada karşı karşıya kaldığı farklı olayları anlatıyor.

Gerçek hikâyelerden uyarlandığı söylenen absürd hikayelerin yer aldığı Gerçek Kesit adlı Flash TV programının sinema macerası Gerçek Kesit: Manyak ölmüş olan annesiyle yaşamaya devam eden Rıza'nın hikâyesini anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü olunca filmi ciddiye almak istiyoruz doğrusu.

Emre Erdoğdu’nun ilk yönetmenlik denemesi olan dram türünde film, vizyonundan önce gezdiği festivaller ve aldığı ödüllerle ismini duyurmuştu. Hazar Ergüçlü ve Ozan Uygun’un başrolleri paylaştığı filmde yirmi yaşına gelmesine rağmen liseye devam etmeye çalışan; olaylı bir mahallede olaylı bir hayat yaşayan, uyuşturucu kullanan Müzeyyen'in, varlığından haberi olduğu ama hiç tanımadığı erkek kardeşinin çıkıp gelmesiyle değişen yaşamını konu alıyor.

Oleh Malamuzh yönetmenliğindeki animasyon, büyücünün kaçırdığı Prenses Mila ile kaçırılan aşkını bulmaya çalışan Ruslan'ın hikâyesini konu edinen bir çocuk filmi.

Kendisini önce festivallerde tanıtmış bir ilk film daha. Erkan Tunç yönetmenliğindeki Martı adlı yapımda İrem Sak ve Onur Buldu başrollerde. Tavuk çiftliğinde bakıcı olarak çalışan Yakup ve karısı Mediha'nın, çiftliğe Rıza ve karısı Nurgül'ün gelmesiyle değişen hayatlarını anlatan film dram türünde bir yapım.

Steven S. DeKnight yönetmenliğindeki devam filminin başrollerinde John Boyega ve Scott Eastwood var. Üç boyutlu bilim kurgu türündeki yapım dünyayı bitirmek isteyen canavarlara karşı mücadeleyi sürdüren Jaeger pilotu Jake'in hikâyesine odaklanıyor.

Fransız yönetmen Xavier Legrand'ın yazıp yönettiği Custody, ebeveynlerinin birbirine ağır ithamlarda bulundukları boşanma sürecinden psikolojik olarak en az hasarla kurtulmayı uman Julien'in gözünden bu süreci anlatıyor. Denis Ménochet ve Léa Drucker başrolde.

Belgesel türündeki yapım Sedat Yetkin yönetmenliğinde hayata geçirilmiş. Zat-ı Mahfuz, Bitlis'te yaşamış ve hikâyeleri bugüne ulaşmış birtakım dinî şahsiyetlerin yaşamlarını beyazperdeye aktarıyor. İyi seyirler