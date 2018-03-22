22 Mart 2018 23:37
23 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona giren filmler arasında Pasifik Savaşı: İsyan, Bordo Bereliler 2: Afrin ve Çocuklar Sana Emanet öne çıkıyor.
Yorumlar
Vizyondaki Filmler
- Tut Yüreğimden Anne
- Düğüm Salonu
- Tomb Raider
- Ne Var?
- Entebbe'de 7 Gün
- Kaybedenler Kulübü Yolda
- Öldürme Arzusu
- Stalin'in Ölümü
- Küçük Kahramanlar
- Locman
- Mahalle
- Phantom Thread
- Ziyaretçiler: Gece Avı
- Mekânlar ve Yüzler
- Vicdan Ağacı
- Direniş Karatay
- Uğur Böceği
- Sessizliğin Kardeşleri
- Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
- Savaştan Sonra
- Melez
- Ailecek Şaşkınız
- Kızıl Serçe
- Görevimiz Tatil
- Beni Adınla Çağır
- Samson
- Tavşan Peter
- Alem-i Cin
- Black Panther
- Sofra Sırları
- Suyun Sesi
- Ben, Tonya
- Hadi Be Oğlum
- Mutlu Canavar Ailesi
- Antep Fıstığı
- Özgürlüğün Elli Tonu
- Paramparça
- Foxtrot
- En Karanlık Saat
- Cebimdeki Yabancı
- Ölümlü Dünya
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Coco
- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- The Post
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Loving Vincent
- Buğday
Son Haberler
-
23 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona giren filmler arasında Pasifik Savaşı: İsyan, Bordo Bereliler 2: Afrin ve Çocuklar Sana Emanet öne çıkıyor.
-
Grinç'ten dublajlı fragman geldi
Yılbaşından nefret eden yeşil dostumuzdan haberler var
-
Youtube projesinde Susan Sarandon!
Youtube, kendilerine ait orijinal film Vulture Club’ın prodüksiyon aşamasının bittiğini açıkladı
-
Bordo Bereliler 2: Afrin galası gerçekleşti
Bordo Bereliler 2: Afrin filmi 23 Mart’ta vizyona girecek.