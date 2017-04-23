23 Nisan'da Cartoon Network yayınını çocuklar belirledi

Çocuklar, 23 Nisan’da Cartoon Network’te izleyecekleri programları kendileri belirledi. www.cartoonnetwork.com.tr sitesini ziyaret eden 50 bin çocuk, sevdiği çizgi filmleri belirterek yayın akışını oluşturdu. Çocukların ilk sıralara Gumball, Teen Titans Go, Sürekli Dizi ve PowerPuff Girls’ü yerleştirdiği en sevilen programlar, 23 Nisan’da gün boyunca ekranda olacak.







Sevilen çocuk kanalı Cartoon Network, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yayın akışını çocuklara emanet ediyor. www.cartoonnetwork.com.tr sitesini ziyaret eden 50 bin çocuk, en çok sevdikleri çizgi filmleri sıraladı ve 23 Nisan Özel Programını oluşturdu.

Çocuklar 23 Nisan’da ekranda en çok Gumball, Teen Titans Go, Sürekli Dizi, PowerPuff Girls’ü görmek istedi. Tamamen 5 – 14 yaş grubundaki çocukların oluşturduğu program akışında; Ben 10’den Powerpuff Girls’e, Kral Şakir’den Adventure Time’a sıralamaya giren en sevilen çizgi filmler yer alacak. 23 Nisan Çocuk Bayramı Özel Programı 11:00 – 20:00 saatleri arasında Cartoon Network’de yayında olacak.