12 Temmuz 2017 10:56 24 filmlik maraton: Her güne bir feminist film! Henüz feminizmin ne olduğundan emin olamayanlardan, feminizmi hayatına oturtumuşlara kadar herkese bu akımla ilgili koca bir maraton yaptırmak istiyoruz!

Dünyanın en çok tartışılan akımlarından birisi, -izm'lerin içinde belki de en çok önemsenmesi gerekeni feminizm. Ortaya çıkışını konuşmaya başlarsak konu müthiş derecede uzar. Ancak feminizmin ne olduğundan bahsetmeden de söyleyeceğimiz her şey eksik kalır. Feminizmin temel dayanak noktası, erkek ve kadının eşit olması gerektiği. Dünyanın her yerinde verilen feminist mücadelelerin temelinde ne "kadın üstündür!" görüşü hakim, ne de benzeri bir düşünce. Talep edilen tek şey, cinsiyetlerin eşitliği. Kadın kadar erkeğin de, erkek kadar kadının da hak sahibi olması. "Feminizm nedir?" sorusuna verilebilecek en basit cevap bu. 18. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan bu akım, farklı şekillerde ve farklı yoğunlukta dünyanın tamamını etkiledi. Kimi zaman bir filmle ulaşmaya çalıştı, kimi zaman sokak hareketleriyle, kimi zaman da seçme-seçilme hakkı tartışmalarını 3 Nisan 1930'da bitiren çağının ötesinde ve taze bir cumhuriyet ile...

Feminizmin başardıkları arasında sayabileceğimiz çok şey var. En önemlisi de sanatı doğrudan etkilemiş olması. Sinema da payını en çok alan sanat disiplini oldu diyebiliriz. 1920'lerde sinemada bir akım haline gelen feminizm, sinemada da önemli işler başardı. Eğer feminizme ilgi duyuyorsanız, bu 24 filmle, her güne bir film denk gelecek şekilde 24 günlük bir maraton yapabilirsiniz. Bu sırada okuyacağınız kitaplar, dergiler, bloglar da işin kuram tarafını zihninizde oturtur. Biz de ufak kitap tavsiyeleri yaptık elbette. Kadınlar için, eşitlik ve mutluluk için el ele!

















İlk hafta kitabı: Feminist Sinema ve Film Teorisi - Anneke Smelik (Agora Yayınları)







Anneke Smelik’in yazdığı bu kitap, çağdaş feminist sinemanın siyaseti ve beğenilerini ele alan bir çalışma. Sinemada feminizmin nerede durduğunu, feminizmin sinemayı, sinemanın da feminizmi nasıl dönüştürdüğünü öğrenebilmek için kesinlikle başucu kitabı yapmalısınız.









1. Gün: İlk feminist film: La Souriante Madame Beudet (The Smiling Madame Boudet)









Hemen hemen herkes tarafından ilk feminist film olarak görülüyor Dulac'ın bu filmi. Pre-sürrealist sessiz film, zeki olmasına rağmen sevgiyle uzaktan yakından alakası olmayan bir evliliğe hapsolmuş bir kadının hikayesini anlatıyor.













2. Gün: Thelma and Louise









Şiddet ve cinayet gibi birçok tuhaf şeyle karşılaşmalarına yol açan bir yolculuğa eşlerinden ayrılarak çıkan iki kadının hikayesi... Gerçekten yeri ayrıdır.











3. Gün: 9 to 5









Oyuncu kadrosu inanılmaz. Jane Fonda, Lily Tomlin ve Dolly Parton bir arada! Film, iş hayatında kadını her yönüyle ele alıp bir yandan da kaliteli bir eğlence ortaya koyuyor.







4. Gün: Erin Brockovich









Filmin konusunun güzelliği bir yana, mizojininin nasıl cinsiyetten bağımsız bir şey olduğunu ortaya koyan sahneleri bir yana... İzlemedsen olmaz!

















5. Gün: The Color Purple









Aynı adlı kitaptan uyarlanan film, genç ve siyahi bir kadının yaşadıklarına odaklanıyor. Bir erkeğin istismarına yıllarca göğüs geren Celie Johnson'un hayatına tanık olun.















6. Gün: Mona Lisa Smile









Julia Roberts'ın baş rolünü üstlendiği film, bir öğretmenin öğrencilerine "koca bulmak" için değil, daha harika şeyler yapmak için eğitimlerini kullanmalarını öğretmesine odaklanıyor.

















7. Gün: The Hours









Üç kadının Virginia Woolf'un Mrs. Dalloway isimli eserine dayanan hikayesini anlatıyor. Çok jenerasyonlu bu yapım, zaman içinde insanların anksiyete, kişisel sorunlar ve benzer problemler çevresinde nasıl birbirine bağlandığını anlatıyor.













İkinci hafta kitabı: Film Dilinde Mahrem - Ulusötesi Sinemada Kadın ve Mekân ve Temsili - Serazer Pekerman (Metis Yayınları)









Kitap, İspanya, İran, Danimarka ve Türkiye''nin, Almadóvar, Kiarostami, Lars von Trier, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan gibi öne çıkan yaratıcı-yönetmenleri tarafından üretilmiş kadın merkezli filmlerin ortak özellikleri üzerinden inceliyor. Aslında çoktan izlediğiniz filmlere, kadın odaklı bir yaklaşımla bakmak için harika bir çalışma.









8. Gün: If These Walls Could Talk











Üç farklı sosyal iklimden üç kadın, planlanmamış hamilelikleriyle mücadele ediyorlar. Bir yandan hem zaman içinde her şeyin ne kadar değiştiğini, hem de ne kadar değişmediğini öğrenmek adına inanılmaz bir deneyim.







9. Gün: The Stepford Wives









Her şey müthiş derecede yolundayken kadınlar neler yaşar? Cevap belki erkekleri mutlu etse de muhtemelen kadınlar için ideal görünümlü bir ortamda yaşanan kaostan farksızdır.

















10. Gün: Miss Representation









Medyada kadının nasıl konumlandırıldığına, nasıl betimlendiğine, nasıl anlatıldığına dikkat ettiniz mi hiç? Bu belgesel, tam olarak buna odaklanıyor. Aslında fark etmeden neleri izlediğinize şahit olacaksınız.











11. Gün: Whale Rider











Erkek egemen bir Yeni Zelanda topluluğunda yaşayan ve haklarını alıp aşırı muhafazakar dedesinin kalbini kazanmaya çalışması... Çok çarpıcı!











12. Gün: North Country











ABD'de gerçekleşen en büyük ve en başarılı cinsel istismar davasının kurmaca yorumu olan bu film, kadın maden işçilerinin hayatına odaklanıyor.















13. Gün: Clueless









Erkeklerle çıkmak ve elbiseler dışında hiçbir şeyi düşünmeyen genç kızlara odaklanan film, aslında bundan çok daha fazlasını temsil ediyor. Dayatılan moda anlayışını ele alması da cabası...

















14. Gün: Real Women Have Curves







Kültürel beklentilerin arasında kendisini, vücudunu, benliğini ve kişisel ilgi alanlarını keşfetmeye çalışan yetişkinliğe geçiş dönemindeki bir yarı Meksikalı yarı Amerikalı genç kızın hikayesi... Çğrenilecek çok şey var.

















15. Gün: Alien









Bu listede ne aradığını merak ediyor olabilirsiniz. Hatta, eğer izlediyseniz "Yahu Mother isminde uzay gemisi vardı, koskoca tecavüz sahnesi vardı... Ne feminist filmi?" de diyebilirsiniz. Ancak Sigourney Weaver'ın tüm kadronun başını çekmesi bile bu feminist olduğunun farkında olmadığınız filmi tekrar izlemeniz için yeterli.









16. Gün: The Joy Luck Club











Dört Asyalı kadının kızlarıyla birlikte yaşadığı hayata odaklanıyor. Geçmişlerini, evliliklerini ve birbirleriyle olan iletişimlerini yansıtan film, müthiş işler ortaya çıkartıyor.



















17. Gün: Legally Blonde









Elle Woods'un Harvard Hukuk'a hayatının aşkının peşinden girmesi ve müthiş işlere ön ayak olması... Gerçekten izlenesi.









18. Gün: Mulan









Fa Mulan efsanesine dayanan bu animasyon, Mulan'ı Hun işgalinden topraklarını korumak için babasının yerine erkek kılığında geçerken izleyicilere gösteriyor.











19. Gün: Fried Green Tomatoes











Renkli kişiliğe sahip kadınlar, ev kadınları ve özgür ruhlu kız kardeşler bu harika filmin bel kemiği...











20. Gün: All About My Mother









Manuela oğlunu bir trafik kazasında kaybettikten sonra kendisi için bugün ve gelecek birbirine girer. Oğlunun babasını aramaya koyulur ve onlarca farklı karakterle tanışır.











21. Gün: Orlando











Virgina Woolf'un aynı adlı romanına dayanan ve Tilda Swinton'u baş rolünde izlediğimiz film 1600'lerde yaşamış bir asilzadenin bir sabah ansızın kadın olarak uyanmasıyla başlıyor. Hadi bakalım...

















22. Gün: The Circle









İranlı iki kadın geçici bir süre hapisten çıkma izni alır ve kadınlardan birinin memleketine giderleri. Bu arada bir diğer arkadaşları da hamiledir ve kürtaja ihtiyacı vardır. Film, bu kadınların hikayesini farklı bir şekilde ele alıyor ve aslında kadınların "kaderinin" nasıl benzer olduğu hakkında konuşuyor.



















23. Gün: Set it Off









Çaresizlik, dört kadını banka soymaya iter. Film, hayatlarını kurtarmak için kadınların ne kadar ciddi bir şekilde savaşabileceğini ortaya koyuyor.

















24. Gün: Women Without Men







Tahran'ın ortasında, başbakanı protesto eden bir kalabalık vardır ve üç kadının hayatları içinde politika hayatlarında karşılaştıkları en zor şey değildir elbette. Evlerinde kişisel özgürlüklerini kazanmak için çabalarken, ülkelerinin yaşadığı zorluklarla da yüzleşmelilerdir.

Pekala, neredeyse bir aylık maratonunuz hazır. Bu listeyi istediğiniz gibi kullanmak sizin elinizde. Yalnız bu 24 günün sonunda neler düşündüğünüzü bize yorumlarda aktarmayı unutmayın.

Andaç ÜZEL