24. Saraybosna Film Festivali’nin ayrıntıları belli oldu

10 – 17 Ağustos tarihleri arasında sinemaseverlere kapılarını açacak olan 24’üncü Saraybosna Film Festivali’nin programı belli oldu. Açılışını Cold War filmiyle yapacak festivalin programında ülkemizden pek çok film yer alıyor. Nuri Bilge Ceylan’ın çok konuşulan filmi Ahlat Ağacı da festival kapsamında seyirciyle buluşacak. Osman Doğan’ın ilk uzun metrajlı filmi Güvercin Hırsızları festivalin ana yarışma bölümünde gösterilecek.

24. Saraybosna Film Festivali’nin tam programı;

Ana Yarışma

Sam Samcat / All Alone – Bobo Jelčić

Dragoste 1: Câine / Love 1: Dogs – Florin Şerban

Un prinț și jumătate / One and a Half Prince – Ana Lungu

Güvercin Hırsızları / The Pigeon Thieves – Osman Doğan

Mali – Antonio Nuić

Aga – Milko Lazarov

Horizonti / Horizon – Tinatin Kajrishvili

Lemonade – Ioana Uricaru

Egy Nap / One Day – Zsófia Szilágyi

Teret – The Load – Ognjen Glavonić

In Focus

Fotbal Infinit / Infinite Football – Corneliu Porumboiu

Mademoiselle Paradis – Barbara Albert

Bırakma Beni / Never Leave Me – Aida Begić

Ruben Brandt, a gyűjtő/ Ruben Brandt, Collector – Milorad Krstić

Smuggling Hendrix – Marios Piperides

Martesa / The Marriage – Blerta Zeqiri

Touch Me Not – Adina Pintilie

Ahlat Ağacı / Wild Pear Tree – Nuri Bilge Ceylan