24. Saraybosna Film Festivali’nin ayrıntıları belli oldu

10 – 17 Ağustos tarihleri arasında sinemaseverlere kapılarını açacak olan 24’üncü Saraybosna Film Festivali’nin programı belli oldu. Açılışını Cold War filmiyle yapacak festivalin programında ülkemizden pek çok film yer alıyor. Nuri Bilge Ceylan’ın çok konuşulan filmi Ahlat Ağacı da festival kapsamında seyirciyle buluşacak. Osman Doğan’ın ilk uzun metrajlı filmi Güvercin Hırsızları festivalin ana yarışma bölümünde gösterilecek.
24. Saraybosna Film Festivali’nin tam programı;
Ana Yarışma
Sam Samcat / All Alone – Bobo Jelčić
Dragoste 1: Câine / Love 1: Dogs – Florin Şerban
Un prinț și jumătate / One and a Half Prince – Ana Lungu
Güvercin Hırsızları / The Pigeon Thieves – Osman Doğan
Mali – Antonio Nuić
Aga – Milko Lazarov
Horizonti / Horizon – Tinatin Kajrishvili
Lemonade – Ioana Uricaru
Egy Nap / One Day – Zsófia Szilágyi
Teret – The Load – Ognjen Glavonić
In Focus
Fotbal Infinit / Infinite Football – Corneliu Porumboiu
Mademoiselle Paradis – Barbara Albert
Bırakma Beni / Never Leave Me – Aida Begić
Ruben Brandt, a gyűjtő/ Ruben Brandt, Collector – Milorad Krstić
Smuggling Hendrix – Marios Piperides
Martesa / The Marriage – Blerta Zeqiri
Touch Me Not – Adina Pintilie
Ahlat Ağacı / Wild Pear Tree – Nuri Bilge Ceylan