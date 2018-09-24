24 Eylül 2018 10:46 25. Uluslararası Adana Film Festivali başladı Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 257 eserin 421 gösterimle izleyiciyle buluşacağı 25. Uluslararası Adana Film Festivali açılış töreni yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan, 25. Uluslararası Adana Film Festivali sanatçıların, konukların ve Adanalıların katılımıyla Atatürk Parkı’nda, Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı.

Törene Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Adana Film Festivali Danışma Kurulu Üyesi Gülsen Tuncer, Adana Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Halil Avşar, Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mete Şahin, Adana Büyükşehir Belediyesi Sanat Danışmanı Mahmut Tülek, Yılmaz Güney’in kardeşi Yaşar Pütün, sanatçılar, bürokratlar ve konuklar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından anıta ilk çelengi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Halil Avşar ve Mete Şahin birlikte koydu. Daha sonra Gülsen Tuncer, Adanalı sanatçı Levent Özdilek, İsmail Dikilitaş ve Agah Özgüç çelenk bıraktı.

Törenin ardından 75. Yıl Sanat Galerisi’nde, Alican Sekmeç’in, “25. Yıl Festival Tarihi” konulu fotoğraf sergisi açıldı. Festival tarihiyle ilgili birbirinden etkileyici fotoğrafların bulunduğu serginin açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, festival nedeniyle Adana’ya gelen konuklara teşekkür etti, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün selamlarını iletti.

Akyürek,“Kuzeyinde yeşil Toroslar, güneyinde mavinin binbir tonunun bulunduğu Akdeniz ve bunların ortasında dünyanın en verimli ovalarından biri olan Çukurova’da yer alan Adana’da doğmak, büyümek bir ayrıcalıktır. Bu verimli topraklar sinemacılar için de ilham kaynağı olmuş, buradaki yaşantı, sinemacıların daima ilgisini çekmiştir. Bu topraklarda sadece binbir çeşit ürün yetişmez, bu topraklarda kişiliği güzel, yüreği güzel insanlar, sanatçılar, sinemacılar da yetişir. Adana Film Festivali’nin 25’incisinin hayata geçiriliyor olmasının mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Festival içeriği

Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 257 filmin 421 gösterimle izleyiciyle buluşacağı festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 15, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 9, Uluslararası Kısa Film Yarışması kategorisinde 45, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması kategorisinde 28 film jüri önüne çıkacak.

Adana Kısa Film Yarışması kategorisinde ise festival sırasında çekilecek filmler yarışacak.

Festivalde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" yönetmen Şerif Gören'e, "Onur Ödülleri" ise Cüneyt Arkın, Muhterem Nur, Ahmet Mekin ve Süleyman Turan'a takdim edilecek.