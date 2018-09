25. Uluslararası Adana Film Festivali tanıtıldı

22-30 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin İstanbul Basın Toplantısı Hilton Bosphorus'ta yapıldı. Toplantıda Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ile Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın finalistleri ve seçici kurulları kamuoyuna ilk kez açıklandı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ana Jüri Üyesi Tuba Büyüküstün ile Adanalı Sanatçı Caner Cindoruk ve sinema dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı basın toplantısında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türk Sineması'nı ve sanatı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Adana Film Festivali Danışma Kurulu Üyesi Gülsen Tuncer, Uluslararası Adana Film Festivali'nin ulusal yarışma bölümlerine vurgu yaparak, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın, Türk Sineması'nın gelişimi adına çok önemli olduğunu belirtti.

Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş ise Adana Film Festivali'nin içeriği ve ayrıntılarıyla ilgili bilgi aktardı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü döneminde aralıksız yapılmaya başlanan festivalin 25'incisini yapmaya hazırlandıklarını ve 40'a yakın Altın Koza ödülü verileceğini duyurdu.

Uluslararası Adana Film Festivali'nde bu yıl; Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak. Adana Film Festivali'nin bu yıl 25'incisinin yapılıyor olması nedeniyle, 25'inci yıla özel ödüller verilecek, etkinlikler düzenlenecek.

Uluslararası Adana Film Festivali'nin 25'incisi öncesinde daha önce kamuoyuyla paylaşılan 3 ana kategorideki finalistlerin ardından Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ile Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın finalistleri ve jürileri de belli oldu.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI FİNALİSTLERİ VE BÜYÜK JÜRİ

25. Adana Film Festivali, bu yıl Türkiye sinemasını kucaklama arzusuyla Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın film adedini 15'e çıkardı.

1-Anons – TÜRKİYE PRÖMİYERİ – Mahmut Fazıl Coşkun

2-Arada – DÜNYA PRÖMİYERİ – Ali Kemal Çınar

3-Aydede – AKDENİZ PRÖMİYERİ – Abdurrahman Öner

4-Babamın Kemikleri – DÜNYA PRÖMİYERİ – Özkan Çelik

5-Dört Köşeli Üçgen – Mehmet Güreli

6-Güvercin – Banu Sıvacı

7-Güvercin Hırsızları – TÜRKİYE PRÖMİYERİ – Osman Nail Doğan

8-Halef – Murat Düzgünoğlu

9-İçeridekiler – DÜNYA PRÖMİYERİ – Hüseyin Karabey

10-Kardeşler – TÜRKİYE PRÖMİYERİ – Ömür Atay

11-Kaos – TÜRKİYE PRÖMİYERİ – Semir Aslanyürek

12-Kelebekler – Tolga Karaçelik

13-Sibel – TÜRKİYE PRÖMİYERİ – Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti

14-Tuzdan Kaide – Burak Çevik

15-Yuva – TÜRKİYE PRÖMİYERİ – Emre Yeksan

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ana Jürisi şu isimlerden oluşuyor:

Tomris Giritlioğlu (Jüri Başkanı), Ahmet Mümtaz Taylan, Cihan Ünal, Mehmet Açar, Mustafa Presheva, Nebil Özgentürk, Tuba Büyüküstün.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Jürisi: Barış Saydam, Hasan Nadir Derin, Murat Tırpan.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Film Yönetmenleri Derneğı (FİLM-YÖN) Jürisi: Cemil Ağacıklıoğlu, Canan Gerede, Feyzi Tuna.

ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI FİNALİSTLERİ VE BÜYÜK JÜRİ

7-8 A listesi uluslararası film festivalinde yarışıp hak ettiği ödülü alan veya alamayan filmlerin Türkiye prömiyerlerinden oluşturulan yarışmada; Lee Chang-Dong, Jia Zhangke, Olivier Assayas, Radu Jude, Philip Gröning gibi modern sinemanın son 20 yılına damga vurmuş isimler rekabete girecek. Yarışmanın Türk üyesi ise Mahmut Fazıl Coşkun'un Anons'u oldu.

1-Kül En Saf Beyazdır (Ash is Purest White) / (Jian Hu Er Nv) – TÜRKİYE PRÖMİYERİ – Jia Zhangke – Çin

2-Blaze – TÜRKİYE PRÖMİYERİ – Ethan Hawke – ABD

3-Şüphe (Burning / Boening) – TÜRKİYE PRÖMİYERİ – Lee Chang-Dong – Güney Kore

4-Domestik (Domestique / Domestik) – TÜRKİYE PRÖMİYERİ – Adam Sedlak – Çekya

5-Tarihe Barbar Olarak Geçmek Umurumda Değil (I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians / Îmi Este Indiferent Daca în Istorie Vom Intra Ca Barbari) – TÜRKİYE PRÖMİYERİ – Radu Jue – Romanya

6-Budala Kardeşim Robert (My Brother's Name is Robert and He is An Idiot / Mein Bruder heißt Robert und ist Ein Idiot) – TÜRKİYE PRÖMİYERİ – Philip Gröning – Almanya

7-Çifte Hayatlar (Non-Fiction / Double Vies) – TÜRKİYE PRÖMİYERİ – Olivier Assayas – Fransa

8-Pity – TÜRKİYE PRÖMİYERİ – Babis Makridis – Yunanistan

9-Anons / The Announcement – TÜRKİYE PRÖMİYERİ – Mahmut Fazıl Coşkun – Türkiye

Uluslararası Uzun Metraj Ana Jürisi şu isimlerden oluşuyor: Jürisi: Urszula Antoniak (Jüri Başkanı), Jüri Üyeleri: Justine Barda, Joseph Fahim, Andreas Sinanos, Ece Dizdar

TOPLAM 900 BİN LİRA ÖDÜL

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında bu yıl verilecek maddi ödüller şu şekilde:

En İyi Film Ödülü: 350 bin lira

Yılmaz Güney Ödülü: 75 bin lira

Adana İzleyici Ödülü: 25 bin lira

En İyi Yönetmen Ödülü: 50 bin lira

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: 20 bin lira

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: 20 bin lira

En İyi Müzik Ödülü: 15 bin lira

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: 15 bin lira

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: 10 bin lira

En İyi Kurgu Ödülü: 10 bin lira

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: 10 bin lira

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: 10 bin lira

Festivaldeki diğer ödüllerle birlikte bu yıl yaklaşık 900.000 lira para ödülü dağıtılacak.

HUZUREVİ VE SEVGİ EVLERİNDE ÖZEL GÖSTERİMLER

Ayrıca festival etkinliklerinde bu yıl Türk ve dünya sinemasının en seçkin örnekleri ile Türk Dünyası Özel Gösterimleri, Adanalı sinemaseverlerle buluşacak; söyleşiler, sergiler, ödül törenleri ve konserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Engelli sinema gösterimleri, huzurevi ve sevgi evlerinde özel gösterimler ve mahallelerde gezici sinema gösterimleri de 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin iddialı etkinlikleri arasında yer alacak.