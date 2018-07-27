25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin afişi hazır

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan ve eylül ayının son haftasında hayata geçirilecek 25. Uluslararası Adana Film Festivali için hazırlıklar hız kazandı.

Uluslararası Kısa Film Yarışması, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması şeklinde ana kategorilerin yer aldığı Adana Film Festivali öncesinde, her yıl büyük önem verilen ve festivalin ruhunu yansıtması amacıyla hazırlanan afiş son halini aldı.

Afişte, Adana Merkez Camii, Şar Antik Kenti, Yılan Kale, Tarihi Büyük Saat ve Varda Köprüsü gibi kentin tarihi ve kültürel değerlerini temsil eden eser ve kalıntıların silüetleri yer aldı. Afişte ayrıca Türk Sineması’na emek harcamış ve hayatını kaybetmiş çok sayıda aktör, aktirist ve sinema sanatçısının portresi yer alıyor.