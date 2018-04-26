27 Nisan haftası yeni vizyon filmleri

AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI /AVENGERS: INFINITY WAR

Dünyanın kaderi yeniden tehlikeye girmiştir. Sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, dünyanın yaşadığı en büyük tehdittir. İnsanlığın kaderi, bir kez daha, insanlığın geleceği için savaşmaya ant içer.

TAKSİM HOLD'EM

Bir cumartesi gecesi, Alper, sokaklarındaki protestoya katılmak istemez, bunun yerine lise arkadaşlarıyla poker oynamayı tercih eder. Eve gelen arkadaşları ise oyun mu eyleme katılmak mı konusunda bir tartışmaya girerler.



YILDIZLAR ASLA ÖLMEZ/ FİLM STARS DON'T DIE IN LIVERPOOL

Film, efsanevi Hollywood yıldızı Gloria Grahame’ın oyuncu Peter Turner’la yaşadığı fırtınalı aşkın hikayesine odaklanıyor. Özel hayatıyla gündeme gelmiş olan Oscar ödüllü aktris Gloria Grahame...

EV KİRA SEMT BİZİM

Film komşuları birer birer yaşadıkları semtten gitmek zorunda kalan bir grup arkadaşın, bu fahiş kira artışlarına dur deme çalışmalarını konu ediyor.



ÇARPIK EVDEKİ CESETLER/CROOKED HOUSE

Agatha Christie'nin aynı adlı romanından uyarlanan film, 1950'lerin İngiltere'sinde geçen gizemli bir cinayet hikâyesini anlatıyor. Aristide Leonides şüpheli bir şekilde ölür. Torunu Sophia, özel b...

BİR NEFES ÖTEDE / JUST A BREATH AWAY

Filmde Paris'te yaşanan büyük bir deprem sonrasında ortaya çıkan bir sisle birlikte şehri ele geçiren kaos ve hayatta kalma mücadelesi veren bir ailenin hikâyesi anlatılıyor.



TAYO KÜÇÜK OTOBÜS/ TAYO, THE LITTLE BUS

100'ün üzerinde ülkede gösterim şansı bulan animasyon serisinin sinema uyarlaması olan film, kendilerini oyuncak arabaların yer aldığı bir dünyada bulan arkadaşların hikâyesini anlatıyor.

LANETLİ KONAK/ THE LODGERS

Film ikiz kardeşler Rachel ve Edward'ın yaşadıkları malikânede musallat olan şeytani bir güçle olan mücadelelerini anlatıyor.



BİZUM UŞAKLAR

Trabzon'da iki kaçak, saklanacak yer ararken tesadüf sonucu bir köye hoca olurlar. Aynı köyde iki amca çocuğunun yıllardır bitmeyen sınır kavgasından dolayı köylüler ve yeni gelen hocalar ile buna ...

YALNIZ HAYALLER KALDI

Emekli dul matematik öğretmeni Doğan, çocuklarına bakabilmek için elinden geleni yapar. Kızlarından Neval evlendikten sonra Almanya'ya taşınmıştır. Hukuk okuyan kızı Umut, özel üniversitede okuyan ...



SELFİ

Hülya Avşar, senaryosunu yazıp yönettiği filmde kendi hayat hikayesini anlatıyor