28 Eylül vizyona giren filmler

Karanlıkla Karşı Karşıya (BlacKkKlansman)

Spike Lee'nin yönettiği;Adam Driver,John David Washington,Topher Grace,Laura Harrier,Ryan Eggold,Robert John Burke veAlec Baldwin'in rol aldığı "Karanlıkla Karşı Karşıya" izleyici ile buluşacak.

"Malcolm X", "Inside Man" ve "25th Hour" gibi başarılı filmlerin yönetmeni Spike Lee yeni filminde, Ron Stallworth adındaki bir dedektifin "Ku Klux Klan" adlı bir gruba sızarak faşist örgütün kenti ele geçirme planına karşı meydan okumasına odaklanıyor.

İstikamet: Düğün (Destination Wedding)

Keanu Reeves ve Winona Ryder'ın başrolünde yer aldığı "İstikamet: Düğün";ortak tanıdıklarının kır düğününe giderken tanışan Frank ve Lindsay adlı iki yetişkinin hikayesini anlatıyor.

ABD yapımı romantik komedi türündeki filmin yönetmenliğini Victor Levin yaptı.

Eski Evdeki Büyülü Saat (The House with a Clock in its Walls)

Eli Roth'un yönetmen koltuğuna oturduğu "Eski Evdeki Büyülü Saat"; Lewis Barnavelt adındaki yetim bir çocuğun amcasının yanına taşınmasıyla büyülü ve bir o kadar tehlikeli bir dünyaya adım atmasını konu ediniyor.

Eric Kripke'nin senaryosunu kaleme aldığı korku, gerilim ve gizem içerikli filmin başrollerinde Cate Blanchett, Jack Black, Kyle MacLachlan, Colleen Camp, Owen Vaccaro ve Sunny Suljic yer alıyor.

Kayıp Aranıyor (Searching)

Hikayesinin tamamı bir bilgisayar üzerinden seyirciye aktarılan gerilim ve dram türündeki "Kayıp Aranıyor";kayıplara karışan 16 yaşındaki kızını bulmak için bilgisayar üzerinden araştırmaya koyulan bir babanın arayışını konu ediniyor.

Aneesh Chaganty'nin yazıp yönettiği filmde; John Cho, Debra Messing, Sara Sohn, Joseph Lee ve Michelle La gibi isimler rol aldı.

Cesur Savaşçılar (Redbad)

Roel Reine yönetmenliğindeki "Cesur Savaşçılar", Flemenk kasabasında öldürülen bir keşişin gerçek hikayesini gün yüzüne çıkarmayı odağına alıyor.

Alex van Galen'in senaryosunu kaleme aldığı Hollanda yapımı filmin başrollerinde Jonathan Banks,Soren Malling, Derek de Lint, Renee Soutendijk, Loes Haverkort ve Gijs Naber bulunuyor.

Üç Tepe (Drei Zinnen - Three Peaks)

2017 Locarno Film Festivali'nde "Piazza Grande" seyirci ödülünü kazanan ve ardından Toronto'da yarışan "Üç Tepe" adlı filminbaşrollerini Inglorious Basterds'tan tanınan Alexander Fehling ve Oscar adaylığı olan Berenice Bejo paylaşıyor.

Jan Zabeil'in yönetmen koltuğunda oturduğu film,kız arkadaşı ve 8 yaşındaki oğlu ile dağ evinde tatile çıkan bir adamın, oğlunun kaybolması sonrasında yaşadığı stresi konu alıyor.

Dokunma Bana (Touch Me Not)

Laura Benson, Tomas Lemarquis ve Christian Bayerlein'in rol aldığı Romen yönetmen Adina Pintilie'nin ilk uzun metrajlı filmi "Dokunma Bana"; önyargıların yıkıcılığına dair deneysel bir dramı izleyicinin beğenisine sunacak.

Aile Oyunları (Family Games)

Suzuya Bobo'nun yönettiği; Megan Boone, Larry Bryggman, Alison Fraser, Derek Cecil ve Margaret Anne Florence'nin oynadığı"Aile Oyunları"; erkek arkadaşı ile birlik olup babasının yeni evliliğini sabote etmeye çalışan bir kızın hikayesini anlatıyor.

Gece Dünyayı Yuttuğunda (La nuit a dévoré le monde - The Night Eats the World)

Dominique Rocher'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Gece Dünyayı Yuttuğunda";bir salgının içerisinde müzikle ayakta kalmaya çalışan bir gencin varoluş deneyimini konu ediniyor.

Anders Danielsen Lie, Golshifteh Farahani, Denis Lavant ve Sigrid Bouaziz'in başrollerinde oynadığı filmin hikayesini; Jeremie Guez, Guillaume Lemans ve Dominique Rocher birlikte yazdı.

Halef

Portakal hasadı için Adana'ya annesinin yanına giden bir çocuğun yaşadıklarını konu edinen "Halef"in yönetmen koltuğunda Murat Düzgünoğlu oturuyor.

Muhammed Uzuner, Baran Şükrü Babacan ve Güler Ökten'in başrollerinde oynadığı dram türündeki filmin senaryosu yönetmen Murat Düzgünoğlu ve Meriç Saraçoğlu'na ait.

Göktaşı

Şafak Sezer, Ayhan Taş, Bülent Çolak, Tuna Orhan, Ceyhun Fersoy, Sinan Çalışkanoğlu, Mehmet Esen, Yılmaz Gruda ve Nilay Toprak'ın başrollerinde yer aldığı "Göktaşı" adlı filmin yönetmenliğini Caner Erzincan yaptı.

Komedi türündeki film;Trakya'nın güzide bir köyünde kuraklıktan dolayı yağmur duasına çıkan halkın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

Küçük Ayak (Smallfoot)

Karey Kirkpatrick ve Jason Reisig'in yönettiği haftanın animasyon yapımı "Küçük Ayak", Kocaayak efsanesini farklı bir açıdan beyaz perdeye yansıtacak.