18 Nisan 2018 17:42 29. Ankara Uluslararası Film Festivali Açılış Töreni 19 Nisan Perşembe! Festival, 29 Nisan tarihine kadar çeşitli film gösterimleri, yarışmalar, atölyeler ve özel etkinliklerle devam edecek.

Türkiye ve dünya sinemasının dikkat çekici filmlerinin biraraya geldiği zengin bir programla sinemaseverlerle buluşacak olan 29. Ankara Uluslararası Film Festivali, MEB Şura Salonu'nda yapılacak görkemli bir açılış töreniyle 19 Nisan’da başlıyor. Kültür ve Turizm bakanlığının katkılarıyla gerçekleşen festival, 29 Nisan tarihine kadar çeşitli film gösterimleri, yarışmalar, atölyeler ve özel etkinliklerle devam edecek.

Sinemamızda hem başrollerde hem de yan rollerde ortaya koyduğu oyun gücüyle sanat yaşamına pek çok film ve ödül sığdıran Menderes SamancılarAziz Nesin Emek ödülünü,çok yönlü ve üretken sanatçı Rüştü AsyalıSanat Çınarı ödülünü, Türkiye’de akademik alanda bilimsel ve hakemli ilk sinema dergisi olan Sinecine Sinema Araştırmaları Dergisi ise Kitle İletişim ödülünü açılış töreninde alacaklar.

Festival film biletleri yapılacağı Büyülü Fener Sineması Kızılay ile biletinial.com' da satışa sunuluyor. Festival programına, filmfestankara.org.tr/tr/ adresinden ulaşılabilir.