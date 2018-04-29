29. Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu





19-29 Nisan 2018 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen 29. Ankara Uluslararası Film Festivali,28 Nisan Cumartesi akşamı Özge Uzun ve Ünsal Ünlü sunuculuğunda CerModern’de gerçekleştirilen ödül ve kapanış töreniyle son buldu. Gecede toplam 19 dalda ödül verildi.

Ulusal Uzun Film Yarışmasında En İyi Film ödülünü Mehmet Ali Konar’ın 90’ların politik atmosferinde yalnız kalıp içine kapanan bir çocuğun hikayesini anlattığı “Renksiz Rüya” filmi kazandı. Banu Sıvacı’nın Adana'nın bir kenar mahallesinde beslediği güvercinlerle özel bir bağ kuran Yusuf’un hikayesini anlattığı “Güvercin” filmi de Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülünü kazandı. En İyi Yönetmen ödülü ise bu yıl Sundance Film festivalinde Büyük Jüri Ödülü alan “Kelebekler” filminin yönetmeni Tolga Karaçelik’in oldu.

Ulusal Uzun Film Yarışmasında sahiplerini bulan diğer ödüller şöyle:

En İyi Kadın Oyuncu: Tuğçe Altuğ / Kelebekler

En İyi Erkek Oyuncu: Kemal Burak Alper / Güvercin

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Gülçin Kültür Şahin / Kelebekler

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Bilal Bulut / Renksiz Rüya

Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü: Mehmet Ali Konar / Renksiz Rüya

En İyi Görüntü Yönetmeni: Yağız Yavru / Renksiz Rüya

En İyi Sanat Yönetmeni: Natali Yeres / Yol Kenarı

En İyi Özgün Müzik: Mehmud Berazi, Fırat Bulut / Renksiz Rüya

En İyi Kurgu: Evren Luş / Kelebekler

SİYAD En İyi Film Ödülü: Renksiz Rüya- Mehmet Ali Konar

Ulusal Belgesel Film Yarışması Sonuçları

Yönetmen Kerime Senyücel, yazar Buket Uzuner, oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, gazeteci Mirgün Cabas ve kameraman Hayri Çölaşan’nın yer aldığı seçici kurul, belgesel filmleri değerlendirdi.

Ulusal Belgesel Film Yarışmasında En İyi Film ödülünü Zeynep Gülru Keçeciler’in Afgan Kömürü adlı belgeseli kazandı. Yarışmada Ercan Kesal’ın Fındıktan Sonra adlı belgeseli ikincilik, Özgür Atlagan, Onur Gökmen ve Vera Ryser imzalı Sütçü Diasporasından Hikayeler üçüncülük ödüllerine değer bulundu.