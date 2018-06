29 Haziran vizyona giren yeni filmler

SICARIO: DAY OF THE SOLDADO

Denis Villeneuve'ün yönetmen koltuğunda oturduğu, Taylor Sheridan'ın senaryosunu üstlendiği Sicario'nun ardından “Sicario: Day of the Soldado” ABD-Meksika sınırında, kolluk güçleri ve uyuşturucu kartelleri arasında yaşananları ve gergin ortamı gözler önüne seriyor. Bu kez filmin yönetmenliğini Stefano Sollima üstleniyor. Benicio Del Toro ve Josh Brolin'in rollerine geri döneceği devam filmi haftanın dikkate değer aksiyonlarından.



YAKALANDIN/TAG

Jeremy Renner, Jon Hamm, Leslie Bibb, Ed Helms gibi isimleri biraraya getiren Tag, elim sende oyununu bir gelenek hâline getirmiş beş arkadaşın, arkadaşlarının düğünü sırasında yaşadıklarını anlatan bir komedi.



KAÇIŞ PLANI 2: HADES/ ESCAPE PLAN 2: HADES

Ray 3 yılın ardından "The Tomb" hapishanesinden kaçmayı başarmıştır ve hemen birinci sınıf güvenlik forumu düzenlemiştir. Fakat ekibinden dövüş ustası Shu, HADES olarak bilinen bilgisayarlı tekno terör labirentinde kaybolur. Sylvester Stallone ve Dave Bautista'nın başrollerinde yer aldığı gerilim/aksiyon türündeki film Ray'in arkadaşını kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.



T.İ.M

Onur Yiğit'in yönetmenliğini üstlendiği yerli yapım T.İ.M, özel kuvvetlerde görevden alındıktan sonra gizli görev ekibi T.İ.M'e dahil olan Serdar'ın hikâyesini anlatan dram, savaş, aksiyon türünde bir film.

FAKİR: BİR HİNT FAKİRİ'NİN OLAĞANÜSTÜ YOLCULUĞU /THE EXTRAORDINARY JOURNEY OF THE FAKİR

"Bir IKEA Dolabında Mahsur Kalan Hint Fakiri'nin Olağanüstü Yolculuğu" adlı romandan uyarlanan komedi filmi, Aja'nın annesinin ölümünün ardından hiç tanımadığı babasını bulmak için Fransa'ya gitmesini ve bu yolculuğun başka maceralara gebe oluşunun hikâyesini anlatıyor.

SESSİZ OL

Samet Çakırtaş yönetmenliğindeki yerli korku filmi, kendilerini bilmedikleri bir evde elleri bağlanmış bir şekilde bulan Murat ile Aslı'nın kaçış mücadelelerini anlatıyor.



DOĞMAMIŞ /STILL BORN

Brandon Christensen yönetmenliğindeki korku filmi, mutlu bir yaşam süren, ikiz bebeklere hamile genç bir kadın olan Mary'nin hikâyesine odaklanıyor.

KARAVAN/THE LEISURE SEEKER

Helen Mirren ve Donald Sutherland'in başrolü paylaştığı macera türündeki film, eski karavanlarıyla yollara düşme kararı alan yaşlı çift Ella ile John'un hikâyesini ele alıyor.



SEVİMLİ EMOJİLER 2/THE MOJİCONS 2

Alexander Romanetz'in yönetmenliğini üstlendiği devam filmi animasyonda Moji ve Brainpot yeni bir maceraya atılıyor.