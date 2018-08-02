3 Güzel aynı projede

Zor Baba, Avanak Ajan ve Trumbo gibi filmlere imzasını atan Jay Roach, yeni projesi Fair and Balanced’da 3 güzel yıldızı bir araya getirdi. Film peş peşe ortaya çıkan taciz olaylarına adı karışan Fox News kanalının şefi Roger Ailes’i konu alıyor. Filmdeki güzel isimler Fox Haber sunucularını canlandıracak. Henüz tam olarak kimin kimi canladıracağı kesin olarak dururulmasa da kulislerde dolaşan bilgilere göre Charlize Theron Megyn Kelly’ye, Nicole Kidman ise Gretchen Carlson rolünde izleyeceğiz. Margot Robbie’nin rolü ise henüz belirsizliğini koruyor.

Hollywood geçtiğimiz sene peş peşe gelen taciz skandalları haberleriyle çalkalanmıştı. Fair and Balanced adlı yapım bu taciz olaylarından Roger Ailes’in karıştıklarını konu alıyor. İlerleyen zamanlarda taciz konusunu gündemine alan pek çok dizi ve film izleyeceğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz.