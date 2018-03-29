30 Mart haftası yeni vizyon filmleri

KELEBEKLER

Genç yönetmen Tolga Karaçelik’in üçüncü uzun metraj çalışması olan Kelebekler, yakın zamanda Sundance Film Festivali'nin Dünya Sineması bölümünde Jüri Büyük Ödülü'nü almıştı. Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola ve Ercan Kesal’ın rol aldığı absürd komedi/dram filminde babalarının kendilerini çağırmasıyla otuz yıl sonra köylerinde bir araya gelen üç kardeşin hikâyesi anlatılıyor.

BAŞLAT / READY PLAYER ONE

Usta yönetmen Steven Spielberg’in 3 boyutlu son filminde Tye Sheridan ve Olivia Cooke başroldeler. Ernest Cline'ın aynı adlı kitabından uyarlanan bilim kurgu türündeki yapım 2045 yılında sanal gerçeklik evreni OASIS'te büyük bir yarışmaya katılan Wade Watts'ın hikâyesini anlatıyor.

ARAPSAÇI

Ömer Faruk Yardımcı’nın ikinci uzun metraj komedi filmi Arapsaçı’nda Hakan Meriçliler, Şinasi Yurtsever, Açelya Topaloğlu, Köksal Engür gibi isimler var. Film eski bir oyuncunun başarılı ve ünlü zamanlarından kalan ceketinin, rastlantısal olaylar sonucunda farklı insanların hayatlarını kesiştirmesini anlatıyor.

THELMA

Joachim Trier yönetmenliğindeki gizem, gerilim türündeki yapım, muhafazakâr Hristiyan ailesinin yanından biyoloji okumak için ayrılan Thelma'nın, üniversitede tanıştığı hemcinsi Anja'ya âşık olduktan sonra yaşadıklarını, kendi doğaüstü güçlerini keşfettiği dönemi anlatıyor. Filmin ilginç senaryosu Trier'in daha önceki filmlerinde de birlikte çalıştığı Eskil Vogt'un kaleminden çıkıyor.

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI

Tuğçe Soysop'un yönetmenliğini üstlendiği Bizim Köyün Şarkısı’nın oyuncuları, tv’de yayınlanan Güldüy Güldüy çocuk programındaki çocuk oyuncu kadrosundan oluşuyor. Komedi türündeki film babalarının doğduğu köye dönme kararıyla şehirdeki hayatlarından köy hayatına adapte olmaya çalışan Çınar ve Zeynep'in hikâyesine odaklanıyor.

KICKBOXER: MİSİLLEME/ KICKBOXER: RETALIATION

Yönetmenliğini Dimitri Logothetis’in üstlendiği filmde Jean-Claude Van Damme ve Mike Tyson gibi isimler yer alıyor. Film, özgürlüğüne kavuşabilmek için zor bir dövüşe çıkması gereken Kurt'ün mücadelesini konu alıyor.

KABUS

Yönetmen Tuncer Gürbüz’ün gerilim türündeki filminde annesinin ölümünden sonra psikolojik olarak tuhaflıklar yaşayan ressam Özge'nin hikâyesi gizemli bir hikayeyle anlatılıyor.

RUHLAR EVİ /THE SPIRITUALIST

Annesinin ruhunun geldiğini düşünen Laura ve arkadaşlarının düzenlediği ruh çağırma seansından sonra gelişen gizemli olayları konu edinen korku türünde bir yapım.

ZOR BİR KARAR

Ender Özkahraman yönetmenliğindeki filmde Şükran Aktı, Feyyaz Duman gibi isimler başrolde. Babası ve kardeşleriyle Hakkâri'de yaşayan ve kilim atölyesinde çalışan Eylem'in burnunu takıntı yapıp ameliyat parası araması, bir yandan dağdaki örgüte katılması ve zorla evlendirilmek istenen arkadaşına yardım etmek istemesi gibi süreçlerini izliyoruz.

12 SAVAŞÇI/12 STRONG

Nicolai Fuglsig yönetmenliğindeki tarihi aksiyon filminde Chris Hemsworth, Michael Shannon gibi isimler başrolde. Doug Stanton'ın Horse Soldiers isimli kitabından sinemaya uyarlanan film, 11 Eylül saldırılarının akabinde Taliban ile savaşmak için Afganistan'a gönderilen Özel Kuvvetler biriminin hikâyesine odaklanıyor. Filmin eleştirisini Haktan Kaan İçel yazdı.

SAGU VE PAGU

Engin Baştürk’ün yönettiği Türk animasyon yapımı film, soyu tükenen hayvanlar, kuraklık gibi önemli evrensel meselelere dikkat çeken, yardımseverlik, dayanışma gibi konuları yücelten bir macerayı konu alıyor.

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