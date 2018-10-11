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Sinema>  Sinema Haberleri
11 Ekim 2018 09:18

32 yıl sonra yeniden

1986 yapımı ‘Top Gun’ filmiyle dünya çapında üne kavuşan Tom Cruise, ‘Top Gun: Maverick’in setinde görüntülendi.


32 yılın ardından pilot Pete Mitchell karakterini canlandıran oyuncu, unutulmaz motosiklet karelerini yeniden çekti.


Paramount Pictures efsanevi filmin vizyon tarihini daha önce 12 Temmuz 2019 olarak duyurmuştu. Tom Cruise, ilk filmde olduğunu gibi Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete Mitchell olarak hayranlarının karşısına çıkacak.


Filmin yönetmen koltuğunda ise daha önce Tom Cruise ile Oblivion filminde de birlikte çalışmış olan Joseph Kosinski bulunuyor


Tony Scott'ın yönetmenliğini yaptığı ilk film dünya çapında 356 milyon dolar hasılat elde etmişti.


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