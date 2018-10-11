32 yıl sonra yeniden

32 yılın ardından pilot Pete Mitchell karakterini canlandıran oyuncu, unutulmaz motosiklet karelerini yeniden çekti.

Paramount Pictures efsanevi filmin vizyon tarihini daha önce 12 Temmuz 2019 olarak duyurmuştu. Tom Cruise, ilk filmde olduğunu gibi Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete Mitchell olarak hayranlarının karşısına çıkacak.

Filmin yönetmen koltuğunda ise daha önce Tom Cruise ile Oblivion filminde de birlikte çalışmış olan Joseph Kosinski bulunuyor

Tony Scott'ın yönetmenliğini yaptığı ilk film dünya çapında 356 milyon dolar hasılat elde etmişti.