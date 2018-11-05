32 yıldır aynı: Tom Cruise

Başrollerini Tom Cruise ile Kelly McGillis’in paylaştığı, 1986 yapımı Top Gun filminin devamının çekimleri sürüyor. Amerikalı aktörün yeni rol arkadaşı Jennifer Connelly ile ünlü motosiklet sahnesini yeniden canlandırdığı sahnede aradan geçen 32 yıla rağmen değişmemiş olması dikkat çekti. Ancak bu kez Tom Cruise’un yanında ilk filmde oynayan Kelly McGillis değil, 47 yaşındaki Jennifer Connelly vardı.

56 yaşında olan Cruise’un 24 yaşındaki ilk filme göre neredeyse hiç değişmemiş olması dikkat çekti. Cruise’un montundan da ilk filmde teğmen olan rütbesinin artık albay olduğu anlaşılıyor. Ünlü aktörün oynadığı Maverick karakterinin, yeni filmde artık bir uçuş eğitmeni olduğu biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Kelly McGillis objektiflere takılmış ve Tom Cruise'un 32 yıla rağmen değişmemesi yine gündem olmuştu.