İstanbul Film Festivali yaklaştıkça sabırsızlanıyoruz. Ufukta yepyeni, taptaze filmler var; sinemanın günceline, filmin hasına doyacağız. Ancak bir yandan da, festival ruhuna yakışır, geçmişte kalmasına rağmen eskimemiş filmler izleyeceğiz festival boyunca. Cinemania, kendisini sinemaya adayan herkesin zevkle, keyifle, mutlulukla takip edebileceği bir kategori olarak konumlandırılmış festival dahilinde. Onlarca kez izlediğiniz, çoktan favoriniz olmuş filmleri bir kez de (ya da bir kez daha) sinema salonunda izlemek için Cinemania kategorisini radarınızda tutmalısınız. Sinemaya doğup sinemaya doymayan herkese bir saygı kuağı olan kategorideki efsaneleşmiş dört filmi listeledik. Gidin, bir kez de sinemada izleyin diye. Gerçi zaten ayaklarınız sizi salona götürecek ansızın. Festival ruhu tekrar hareketleniyor.
3 Nisan 2017 12:16
36. İstanbul Film Festivali: Cinemania kategorisinden tavsiyeler
İstanbul Film Festivali, geçmişten günümüze efsaneleşmiş filmleri de tekrar sinema salonlarına taşıyor. Harika bir sinema deneyimi için Cinemania filmlerine bir göz atın!
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Vizyondaki Filmler
- Ziyaretçiler: Gece Avı
- Pervane
- Phantom Thread
- Direniş Karatay
- Küçük Kahramanlar
- Locman
- Gringo
- Vicdan Ağacı
- Mekânlar ve Yüzler
- Mahalle
- Kızıl Serçe
- Ailecek Şaşkınız
- Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
- Melez
- Uğur Böceği
- Savaştan Sonra
- Görevimiz Tatil
- Beni Adınla Çağır
- Alem-i Cin
- Samson
- The Florida Project
- All the Money in the World
- Tavşan Peter
- Hadi Be Oğlum
- Black Panther
- Ben, Tonya
- Mutlu Canavar Ailesi
- Sofra Sırları
- Antep Fıstığı
- Kapıdaki Sır
- Suyun Sesi
- Güzel Adam Süreyya
- Özgürlüğün Elli Tonu
- Kayhan
- Cebimdeki Yabancı
- Paramparça
- En Karanlık Saat
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Labirent: Son İsyan
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Ölümlü Dünya
- Sevgisiz
- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- Coco
- The Post
- Deliha 2
- Daha
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Loving Vincent
- Aile Arasında
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