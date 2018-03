36. İstanbul Film Festivali: Cinemania kategorisinden tavsiyeler

İstanbul Film Festivali yaklaştıkça sabırsızlanıyoruz. Ufukta yepyeni, taptaze filmler var; sinemanın günceline, filmin hasına doyacağız. Ancak bir yandan da, festival ruhuna yakışır, geçmişte kalmasına rağmen eskimemiş filmler izleyeceğiz festival boyunca. Cinemania, kendisini sinemaya adayan herkesin zevkle, keyifle, mutlulukla takip edebileceği bir kategori olarak konumlandırılmış festival dahilinde. Onlarca kez izlediğiniz, çoktan favoriniz olmuş filmleri bir kez de (ya da bir kez daha) sinema salonunda izlemek için Cinemania kategorisini radarınızda tutmalısınız. Sinemaya doğup sinemaya doymayan herkese bir saygı kuağı olan kategorideki efsaneleşmiş dört filmi listeledik. Gidin, bir kez de sinemada izleyin diye. Gerçi zaten ayaklarınız sizi salona götürecek ansızın. Festival ruhu tekrar hareketleniyor.







Baba / The Godfather / Francis Ford Coppola











En iyi film listelerinin gediklisi, nesilleri büyüttükten sonra tekrar İstanbul Film Festivali'nde. Peki neden yıllar sonra tekrar film festivalinde izliyoruz Baba'yı? 2016'nın Kasım ayında kaybettiğimiz ve Türk sinemasına katkıları unutulmayacak olan Mithat Alam'ın en sevdiği film olduğu için... Kendisine çok şey borçluyduk hali hazırda, bir de Baba'yı sinema salonunda festival izleyicisiyle izleyebilmeyi borçluyuz artık. Mithat Alam'ı saygıyla ve sevgiyle anıyoruz.

Baba, bir filmde bulabileceğiniz her şeyi sunuyor neredeyse... İçindeki aksiyon, filmden gelen hafif kan ve barut kokusu asla boş değil. Her şeyin önü, arkası, sağı solu inceden inceye tasarlanmış. Bununla birlikte ders niteliği taşıyan oyunculukları da barındırıyor içinde. 1973'te Oscar'ları sildi süpürdü, yetmedi hala herkesin hafızasında ilk günkü tazeliğini taşıyor. Gidin, bir de sinemada izleyin.









Yol / Şerif Gören











Başta söylemiştik; Cinemania sinemayı seven izleyiciye de, emek verene de bir saygı duruşu. Türk sinemasının alametifarikalarından birisi Şerif Gören'in Yol'u... Sinemada izleme deneyimini kesinlikle kaçırmamanız gerek zaten. Geçen sene Tarık Akan'ı kaybetmişken, Yol'u izlememek olmaz. Türk sinemasına Cannes gururu yaşatan, herkesin gönlündeki en önemli aslan filmlerden biri olan Yol, tekrar tekrar izlenmeyi hak ediyor. Yılmaz Güney’in Sinop Hapishanesi’nde yazdığı senaryodan Şerif Gören’in çektiği Yol, Türkiye sinema tarihinin en sarsıcı ve en önemli filmlerinden biri; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın halk oylamasıyla belirlenen En İyi 10 Türk Filmi listesinde de yer alan bir başyapıt. Cannes’dan Altın Palmiye ödüllü, ABD Ulusal Eleştiri Kurulu’nun 1982 En İyi Yabancı Filmler listesinde de yer alan Yol, festivalde restore kopyasından Tarık Akan anısına gösterilecek. Başrollerinde Tarık Akan, Şerif Sezer, Halil Ergün ve Meral Orhonsay’ın yer aldığı bu benzersiz klasiği beyazperdede görmeyenler için kaçırılmayacak bir fırsat...







Mulholland Çıkmazı / Mulholland Drive / David Lynch











David Lynch denilince akla gelen ilk yapımlardan Mulholland Drive, İstanbul Film Festivaline akılları baştan almaya geliyor. Birçok eleştirmen ve izleyiciye göre 2000’li yılların en iyi filmi Mulholland Çıkmazı, “yeni kara film” türünün en özgün örneklerinden. David Lynch’in en çok tartışılan ve en az anlaşılan yapıtı Mulholland Drive, restore kopyasının Nisan ayındaki dünya prömiyerinin hemen ardından festivalde gösterilecek. Filmin restorasyon sürecini Lynch şahsen yürüttü. Başrollerinde Naomi Watts, Justin Theroux ile Laura Harring’in yer aldığı, “kült” sıfatını hakkıyla taşıyan bu benzersiz film, Lynch’e Cannes’da En İyi Yönetmen ödülüyle birlikte bir de Oscar adaylığı getirdi.











Ghost in the Shell / Kokaku Kidotai / Mamoru Oshii











Scarlett Johansson'un baş rolünü üstlendiği uyarlaması 31 Mart'ta vizyona girerken İstanbul Film Festivali bir sürpriz yaparak Ghost in the Shell'in orijinal ainmesini yayınlıyor.

Shirow Masamune’nin çizgi romanından sinemaya uyarlanan Ghost in the Shell, ilk cyberpunk örneklerinden biri olarak anime sinemasında bir çığır açtı ve Matrix’ten Ex Machina’ya birçok çağdaş bilimkurgu filmine ilham verdi. 21. yüzyılın ortalarında distopik bir dünyada geçen bir kahramanlık, siyaset, teknoloji ve metafizik filmi olan Ghost in the Shell anime ile felsefeyi en iyi buluşturan filmlerden biri olarak değerlendiriliyor. Mamoru Oshii’nin Türkiye’de sinemada daha önce hiç gösterilmemiş bu kült klasiği, yeniden çevriminin vizyonda olduğu günlerde İstanbul Film Festivali’nde izlenecek.