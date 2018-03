36. İstanbul Film Festivali'nin kaçırmamanız gereken galaları

Sinemaseverler biletlerini 25 Mart Cumartesi günü 10.30’dan itibaren Biletix satış kanalları ile Atlas ve Rexx sinemalarında açılacak gişelerden satın alabilirler. Festival biletleri bu yıl da hizmet bedeli eklenmeden, tüm satış kanallarında aynı ücretlerle satışa sunulacak.

5-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. İstanbul Film Festivali’nin programında 186 uzun metrajlı ve 17 kısa film yer alıyor. Festival kapsamında 21 bölümde 61 ülkeden 207 yönetmenin toplam 203 filminin gösteriminin yanı sıra konuk sinemacıların katılacağı söyleşilerden sinema derslerine birçok özel etkinlik de gerçekleştirilecek. 36. İstanbul Film Festivali’nin programı ve gösterim çizelgesine film.iksv.org adresinden ulaşılabilir.

Festival programıyla ilgili ayrıntılara aynı zamanda film.iksv.org’dan ve İKSV Mobil’den de ulaşılabilir. film.iksv.org’da merak ettiğiniz tür ve konudaki filmleri bularak programınızı oluşturmak artık daha kolay. Web sitesinde festival programında yer alan tüm filmler, film seçimini kolaylaştırmak amacıyla 65 farklı kategoride etiketlerle işaretlendi.

BİLET FİYATLARI

İstanbul Film Festivali’nde biletler 20 TL; öğrenci ile 65 yaş ve üstü sinemaseverler için ise 14 TL’den satışa sunuluyor. Tüm 21.30 seansları ise 20 TL.

Hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00) ve Pera Müzesi’nde yapılacak gösterimlerin tümü yalnızca 8 TL.

Hafta içi gündüz seansları öğrenciler İçin 1 TL

Festivalde hafta içi 11.00, 13.30 ve 16.00 seanslarında toplam 20.000 koltuk, öğrenciler için 1 TL üzerinden satışa sunuluyor. Uygulamanın gerçekleştirilmesine katkı sağlayan hamilerin listesi film.iksv.org adresinde yer alıyor. 1 TL’lik öğrenci biletlerinden satın alan izleyicilerin salon girişlerinde öğrenci kimliklerini göstermeleri zorunlu, biletler ise kapasiteyle sınırlı.

Lale Kart üyeleri her zaman olduğu gibi festival biletlerini ön satış döneminde ve %25’e varan özel indirimlerle alabiliyor. Öncelikli biletler, Atlas ve Rexx sinemalarının yanı sıra Lale Kart İletişim Merkezi, Biletix web sitesi (www.biletix.com) ve Biletix satış noktalarından alınabilir.







Her sene büyük bir heyecan ve merakla beklediğimiz İstanbul Film Festivali'nin 36.'sı, 5-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival yine dünyanın her yerinden çok konuşulan filmleri bir araya getiriyor. Film festivalinin olmazsa olmazlarından biri kabul edilen galalar ise yine müthiş! Bu sene kaçırmamanız gereken galaları listeleyip filmlerle ilgili ufak bilgileri de derledik.







Hayalet Hikayesi / Personal Shopper / Olivier Assayas











Fransız yönetmen Olivier Assayas’ın başrolü Kristen Stewart’a teslim ettiği son filmi Hayalet Hikâyesi, dünya prömiyerini Altın Palmiye için yarıştığı Cannes’da yaptı. Assayas’a Cannes’da En İyi Yönetmen Ödülü’nü getiren Hayalet Hikâyesi, ünlüler için özel alışveriş elemanı olarak çalışan bir genç kızın “öbür dünyayla” irtibat kurmayı takıntı haline getirmesini anlatıyor. Kristen Stewart’ın performansıyla dikkat çeken film bir yanıyla hayalet hikâyesi bir yanıyla da psikolojik gerilim. Kristen Stewart, 2015’te Olivier Assayas’ın Clouds of Sils Maria filmindeki rolüyle César Ödülü almıştı.







Dalida / Lisa Azuelos











Lisa Azuelos’un yönetmenliğini yaptığı Dalida, bir dönem yalnızca Fransa’nın değil tüm dünyanın süperstar şarkıcısı olarak sahnelerden inmeyen Dalida’nın trajik hayat hikâyesini anlatıyor. 1933’te Kahire’deki doğumundan, 1956’da Olympia’da ilk kez sahneye çıkışına, radyo sahibi Lucien Morisse’le evliliği, disko geceleri, 1974’te “Gigi l’Amoroso” ile gelen dev başarısından Hindistan seyahatine, Dalida’nın hayatının kilometre taşlarının yanı sıra sanatçının özel hayatı da bu filmde işleniyor. Çağdaş, karmaşık, karizmatik kişiliği ve müziğiyle dünyaya karşı duran Dalida’yı sanatçıya benzerliğiyle dikkat çeken Sveva Alviti canlandırıyor. 1987’de trajik bir şekilde hayatını kaybeden Dalida, hâlâ birçok kişinin gönlündeki yerini koruyor.







Lodos / Notias / Mythopathy / Tassos Boulmetis









Baharatın Tadı’ndan sonra sinemaya 13 yıllık bir ara veren ve nihayet Lodos ile sinemaya geri dönen Tassos Boulmetis kamerasını Yunanistan’ın geçmişine çeviriyor. 60’lar, 70’ler ve 80’ler hızla geçip giderken film merkezine büyümekte olan bir çocuğu alıyor. Lodos, tıpkı diğer Akdeniz ülkeleri gibi, enerjisi ve fırtınası hiçbir zaman eksik olmayan Yunanistan’da çocuk olmak, o topraklarda büyümekle ilgili bir film. İzleyicilerine kendini yabancı hissettirmeyen film, dengeli dramatik yapısı, evrensel ve şiirsel dokunuşlarıyla izleyicilere nostalji duygusu yaşatmayı başarıyor. Lodos, 36. İstanbul Film Festivali’nin açılış töreninde, yönetmeni ve oyuncu kadrosunun katılımıyla gösterilecek.



Rock’n Roll / Guillaume Canet









Fransız sinemasının beğenilen aktörü Guillaume Canet, “filmleri taşıyacak cazibesinin kalmadığı” yönündeki iddiaların aksini, senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı Rock’n Roll filmiyle kanıtlamaya çalışıyor. Filmde, Canet ve hayat arkadaşı Marion Cotillard’ın yanı sıra, Johnny Hallyday, Fanny Ardant, Yvan Attal gibi birçok sinemacı da kendini canlandırıyor. Rock’n Roll, hem Fransız sinema dünyasına hem de Canet’nin iç çatışmalarına dur durak bilmeyen bir mizahla eğiliyor, umursamaz bir tavır takınırken izleyicisini eğlenceye ortak olmaya davet ediyor.





Richard III / Richard Loncraine











“Bir ata krallığım feda!” Üçüncü Richard’ın bu ünlü repliğiyle kötü adamın savaş alanındaki yenilgisini ancak Ian McKellen gibi bir aktör ustalıkla ilan edebilir. Shakespeare’in oyununu modern biçimde beyazperdeye uyarlayan film, her dönemin güç savaşını temsil eden entrika yumağı ve şahane oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. İngiltere’ye hükmeden Hitler benzeri bir diktatörü canlandıran McKellen'ın performansı, nefret odağı bir karakteri müthiş bir cazibe merkezi yaparak izleyiciyi ikilemde bırakıyor. Ian McKellen, festivalin Sinema Onur Ödülü’nü almak üzere İstanbul’da olacak ve filmin her iki gösterimi de sanatçının katılımıyla yapılacak. Ian McKellen’ın senaryosunu yazdığı, ortak yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği Richard III’ün oyuncu kadrosunda Annette Bening, Dominic West, Jim Broadbent, Kristin Scott Thomas, Maggie Smith, Robert Downey Jr. da yer alıyor.





İki Kadın / Sage Femme / The Midwife / Martin Provost













Başrollerinde Filmekimi’nde gösterilen Marguerite’ten tanıdığımız Catherine Frot ile Catherine Deneuve’ün müthiş bir performans gösterdiği İki Kadın, 2017 Berlin Film Festivali’nde yarışma dışı gösterildi. Bir hastanede ebe olarak çalışan bir kadının, babasının eski metresiyle dost olmasını anlatan film, yönetmen Martin Provost’un güçlü kadın portreleri çizdiği filmlerine eklediği sarsıcı bir dram.







Derinliklere Yolculuk: Kaptan Cousteau / L’Odyssée / The Odyssey / Jérôme Salle











Bir efsane, öncü, hayalperest, gözü kara, denizler fatihi… Bu film, ömrünü denizlere adayan ve bu mavi sonsuzluğu neredeyse yuvası belleyen, dünyaca bu tutkusuyla tanınan “Kaptan” Jacques Cousteau’nun oğlu Philippe ile ilişkisi üzerine. Yönetmen Jérome Salle’in hareketli deniz macerası Derinliklere Yolculuk: Kaptan Cousteau, San Sebastian Film Festivali’nin kapanış filmi olarak gösterildi.





Saklı Kalanlar / The Secret Scripture / Jim Sheridan











Oyuncu kadrosunda Rooney Mara, Vanessa Redgrave, Jack Reynor, Theo James, Eric Bana ve Aidan Turner gibi yıldız oyuncuların yer aldığı Saklı Kalanlar, Sol Ayağım ve Babam İçin filmlerinin yönetmeni Jim Sheridan’ın son filmi, başrolündeki iki yıldız kadın oyuncunun performanslarıyla parlayan bir psikolojik dram. Rooney Mara ile usta oyuncu Vanessa Redgrave, 50 yıldır bir psikiyatri kurumunda kalan Rose McNulty’nin farklı yaşlarını canlandırıyorlar. Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapan Saklı Kalanlar, 1940’larda Belfast’ta haksızlıklarla sınanan bir kadının portresini âşıkları aracılığıyla çiziyor.





Son Portre / Final Portrait / Stanley Tucci













Geoffrey Rush’ın gelmiş geçmiş en saygın heykeltıraşlardan Alberto Giacometti’yi canlandırdığı Son Portre, bu olağanüstü sanatçının son yapıtı üzerinde çalıştığı dönemi anlatıyor. Usta oyuncu Stanley Tucci’nin yönettiği film, Amerikalı genç romancı James Lord’un Giacometti’yi 1960’larda, Paris’teki stüdyosunda ziyaretiyle başlıyor. Giacometti, portresini çizmek için yazarı birkaç saat daha stüdyoda kalmaya ikna ediyor. Birkaç saat birkaç güne, birkaç haftaya uzarken Lord ile Giacometti yakındaki meyhaneye de uğrayarak dostluklarını pekiştiriyor. Geoffrey Rush’ın performansıyla taçlanan film, olağanüstü bir sanatçının son döneminin benzersiz bir portresini çiziyor. Filmde James Lord’u Armie Hammer canlandırıyor.





Deha / Gifted / Marc Webb













Başroldeki Chris Evans ve çocuk oyuncu Mckenna Grace’in başarılı performanslarının yanı sıra sivri diyalogları ve güçlü karakterleriyle Deha kalpleri fethedecek. Bu son derece eğlenceli ve sıcak komedi-dram, 7 yaşındaki yeğeni Mary’i tek başına ve kendi kurallarıyla yetiştirmeye kararlı Frank’i izliyor. Aşkın (500) Günü ve İnanılmaz Örümcek Adam filmlerinden tanıdığımız Marc Webb’in yönettiği Deha, çocuk yetiştirme, aile ve sistemin karşısında durma hakkında, başından sonuna keyifle izlenen bir yapım.







Ateş Serbest / Free Fire / Ben Wheatley













Brie Larson, Sam Riley, Armie Hammer, Cillian Murphy ve Jack Reynor’ın da dahil olduğu müthiş bir oyuncu kadrosu bulunan Ateş Serbest, dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yaptı; İngiltere ve ABD’de gösterime Nisan ayında girecek. İngiltere’nin en özgün yönetmenlerinden Ben Wheatley’nin geçen yıl festivalde de gösterilen Ballard uyarlaması High-Rise / Gökdelen’den sonra çektiği Free Fire, yönetmenin sözleriyle “modern bir 70’ler filmi”. Filmde 12 adam ve bir kadın, korsan bir silah satış anlaşması yapmak üzere Massachusetts’te bir depoda buluşuyor, ancak anlaşma sağlanamayınca silahlar konuşmaya başlıyor. Sayısız kurşunun atıldığı, yavaş çekimde son derece göz alıcı koreografilerin art arda geldiği ve sert polisiyelerden ilham alan bu alışılmadık aksiyon filmi izleyenlere tek mekânda geçen, komedi ve absürdlüklerle dolu bir macera sunuyor. Ateş Serbest’in esin kaynağı sert polisiye klasikleri: The Asphalt Jungle, The Big Sleep, The Killing, The Big Combo, The Driver, Le Samourai, The Getaway, The French Connection ve daha modern zamanlardan GoodFellas, Casino, Hard Boiled ile Reservoir Dogs."







Andaç Üzel