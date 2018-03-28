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Sinema>  Sinema Haberleri
28 Mart 2018 11:58

37. İstanbul Film Festivali 6 Nisan'da başlıyor!

Festival boyunca düzenlenecek etkinliklerle sinemaseverler 12 gün boyunca festival heyecanı yaşayacak


Biz İstanbullu sinemaseverler her yılın bu aylarını çok seviyoruz. Bu yıl 24 Mart’ta biletleri satışa çıkan 3. İstanbul Film Festivali boyunca sinemaya gönül veren herkesin ilgisini çekecek söyleşiler, festivale özel konserler, tematik sergiler, festivale özel hazırlanmış performanslar bizleri bekliyor.


%100 ARABESK

37. İstanbul Film Festivali, Türk sinemasının en tanınmış yapıtlarından birinin yıldönümünü kutluyor: Arabesk!!! Bu muhteşem kült film, yapımından 30 yıl sonra, yeniden beyazperdede izleyicisiyle buluşuyor! Bu buluşma yalnızca festivale özel ve tekrarı olmayacak bir konsere ev sahipliği yapıyor. Festival programında 9 Nisan 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda gösterilecek olan Arabesk şerefine, Türkiye’de arabesk müziğin en unutulmaz, en çarpıcı isimleri Harbiye Cahide Müzikhol’de sahneye çıkacak; Gülden Karaböcek, Tüdanya, İstanbul Arabesk Project, Ayta Sözeri, Demet Evgar, Serkan Keskin, Umut Kurt, Melisa Doğu gibi isimlerden söz ediyoruz!


ANKARA ROCKS!

12 Nisan ve 17 Nisan günleri gösterilecek olan, Ufuk Önen’in yönettiği Gri Değil, Siyah: Ankara Rocks! filmi, müzisyenler ile Ankara arasındaki aşk-nefret hikâyesine odaklanıyor. Demir Demirkan, Son Feci Bisiklet, Kalben, Razor, konukları Ufuk Önen, Özge Fışkın, Asena Özçetin eşliğiyle filmin ve Ankara’nın şerefine Salon İKSV’de sahneye çıkıyor.


YEŞİLÇAM’DAN BUGÜNE

Osman Şahin, Aram Gülyüz ve Arif Keskiner, bu çok özel sohbette duayen sinema yazarı Atilla Dorsay moderatörlüğünde biraraya geliyor. Yazar ve senarist Osman Şahin, özgün öyküleriyle birlikte sinemaya en çok uyarlanan yazar olarak sayılıyor; Aram Gülyüz’ün 1958’den günümüze yönetmen olarak imza attığı filmlerin sayısı 140’a ulaşıyor, Arif Keskiner ise Türk sinemasının en özgün sinemacılarından, Bu üç özel ismin sohbetini Yeşilçamsevenler kaçırmasın. 8 Nisan Pazar saat 16.00, Yapı Kredi Kültür Sanat, İstiklal C. 161 Beyoğlu


Bu ve bunlar gibi pek çok yeni ve özel etkinlik için İstanbul Film Festivali'nin yenilenmiş web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz:

film.iksv.org
facebook.com/istanbulfilmfestivali
twitter.com/ist_filmfest
instagram.com/istfilmfest/

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