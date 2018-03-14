37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor

İKSV tarafından her yıl Nisan ayında düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali, bugün programını açıkladı. Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde Türkiye ve dünya sinemasının seçkin örnekleri, önemli sinemacılarla sohbetler, konserler ve yepyeni bölümler yer alıyor.

198 uzun metrajlı ve 12 kısa filmin yer aldığı festival kapsamında 12 günde, 18 bölümde 43 ülkeden 218 yönetmenin, toplamda tam 210 filmi gösterilecek. Toplantının açılış konuşmasını yapan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, “İstanbul Film Festivali,'nin özenle hazırlanan bölümleri ve nitelikli seçkisiyle nice sinemacı ve film izleyicisinin düşünce dünyasını zenginleştireceğine inanıyoruz” dedi. Ardından İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, festival programı ve etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri aktardı.

Dijital Sinema Seansı ve Sanal Gerçeklik Gösterimleri

Bu yıl ekran sanatlarının dijitalleşmesi konusuna ayrı bir önem veren festival kapsamında, gerçekleşecek pek çok etkinliğin dijital ortamda tüm Türkiye’den takip edilebilmesi sağlanacak.

Sinemaya Emek ve Gönül Verenlere Onur Ödülleri

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu yıl oyuncu Perihan Savaş, senarist Osman Şahin, yönetmen Aram Gülyüz ve yapımcı Arif Keskiner’e verilecek. Atlas Sineması’nın 22 yıldır müdürlüğünü sürdüren Cevdet Pişkin’e ise Sinema Emek Ödülü verilecek.

Ulusal Yarışma Jüri Başkanı Pelin Esmer

Festivalin en heyecanlı bölümlerinden Ulusal Yarışma kategorisinde bu yıl tam 13 film yer alıyor. Yarışma filmlerini değerlendirecek olan Ulusal Yarışma Jürisi bu yıl yönetmen Pelin Esmer başkanlığında toplanıyor. Jürinin diğer üyeleri ise görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki, sinema yazarı Barbara Lorey de la Charrière, oyuncu Selen Uçer ve şair Küçük İskender’den oluşuyor.

Bol Yıldızlı Galalar

İstanbul Film Festivali’nin en sevilen bölümlerinden bir tanesi de yıldızları usta yönetmenlerle buluşturan ve sezonun merakla beklenen filmlerin Türkiye’deki ilk gösterimleri yapıldığı galalar… Bu yıl gösterilecek filmler arasında Wes Anderson’ın Berlin Film Festivali’nin açılışında gösterilen son filmi "Isle of Dogs / Köpek Adası" ve Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar alan yönetmen Sebastián Lelio’nun son filmi "Disobedience / İtaatsizlik" gibi pek çok ödüllü film yer alıyor.

Festivalin En Yeni Bölümü: Çiçek İstemez

37. İstanbul Film Festivali’nin bu yılki yeni bölümlerinden biri de "Çiçek İstemez". Kahramanı güçlü kadınlar olan filmlerin biraraya geldiği bölüm kapsamında, gerçek hayatta da, sinemada da baskılara boyun eğmeyen, kendi yolunu çizen, kendi ayakları üzerinde duran kadınların hikâyelerini anlatan filmler yer alıyor. Bu bölümde İran’dan Belçika’ya Arjantin’den Gürcistan’a 10 film yer alıyor.

37. İstanbul Film Festivali’nin açılış töreni, kırmızı halı ve ödül töreni gibi birçok etkinlik canlı izlenebilecek.İstanbul Film Festivali hakkında ayrıntılı bilgi için: film.iksv.org

Haber: Gizem Ertürk