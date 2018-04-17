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17 Nisan 2018 22:26

37. İstanbul Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Vuslat Saraçoğlu’nun Borç adlı filmi kazandı


İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali ödülleri, 17 Nisan Salı akşamı Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Festivalde toplamda 60 film yarıştı.


Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü için bu yıl 11 ülkeden 11 film yarıştı. Altın Lale’yi bu yıl, Valeska Grisebach’in Western adlı filmi kazandı. Jüri başkanı João Pedro Rodrigues’in açıkladığı ödülü Grisebach’a Eczacıbaşı Holding İnsan Kaynakları ve İnovasyon Grup Başkanı Ata Selçuk takdim etti.Uluslararası Yarışma Jüri Özel Ödülü Nelson Carlo de los Santos Arias’ın yönettiği Cocote’ye verildi.


Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale Ödülü için, yapımı 2017-2018 sezonunda tamamlanan 13 film yarıştı. Bu yıl yarışmadaki 10 filmin dünya prömiyeri, birinin ise Türkiye prömiyeri festivalde yapıldı.Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Vuslat Saraçoğlu’nun Borç adlı filmi kazandı.En İyi Yönetmen ödülü, Yol Kenarı filmiyle Tayfun Pirselimoğlu’na verildi.


Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’ne Tolga Karaçelik’in Kelebekler adlı filmi layık görüldü.


Hewno Bêreng / Renksiz Rüya filmiyle Mehmet Ali Konar’a Mansiyon verildi.


En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Sofra Sırları filmindeki rolüyle Demet Evgar’ın oldu.


En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Kelebekler filmindeki rolüyle Tolga Tekin ve Yol Kenarı filmindeki rolüyle Tansu Biçer kazandı.


En İyi Senaryo Ödülü’nü Sofra Sırları filmiyle Ümit Ünal kazandı.


En İyi Belgesel Ödülü Rojda Akbayır yönettiği Parçalar filmine verildi.


Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan Güvercin filmi oldu.


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