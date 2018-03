İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali için geri sayım başladı. Festival 6-17 Nisan tarihleri arasında takipçilerine zengin bir program sunmaya hazırlanıyor.

Festivalin bu yıl yeni bölümleri olacak, bunlardan bir tanesi “Çiçek İstemez / No More Flowers”. Bu yeni bölüm, kahramanı güçlü kadınlar olan filmleri bir araya getiriyor.

37. İstanbul Film Festivali programının tümü 14 Mart Çarşamba günü film.iksv.org adresinden açıklanacak

Festivalin bu bölümünde, kendi ayakları üzerinde duran kadınların hikâyelerini anlatan, İran’dan Belçika’ya, Arjantin’den Gürcistan’a kadar uzanan çeşitlilikte tam 10 film yer alıyor:

Korkunç Anne / Scary Mother / Ana Urushadze (Gürcistan-Estonya)

Nigar / Negar / Rambod Javan (İran)

Bir Numara / Numéro Une / Number One / Tonie Marshall (Fransa)

Gizemli Dil / The Sounding / Catherine Eaton (ABD)

Erkeklere Bakmak / L’amour des hommes / Of Skin and Men / Mehdi Ben Attia (Fransa-Tunus)

Madeline Madeline’i İzliyor / Madeline’s Madeline / Josephine Decker (ABD)

Ava / Léa Mysius (Fransa)

Hâkim Hanım / So Help Me God / Yves Hinant - Jean Libon (Belçika-Fransa)

Alanis / Anahí Berneri (Arjantin)

Bikini Moon / Milcho Manchevski (ABD)