38. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma jürisinde yer alacak isimler belli oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 5-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 38. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek olan jüri üyeleri belirlendi. 38. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma jüri başkanlığını, ulusal ve uluslararası önemli festivallerden ödüllerle dönen yönetmen, yazar ve senarist Ümit Ünal üstlenecek. Ümit Ünal başkanlığındaki Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri ise oyuncuDerya Alabora, oyuncu Alican Yücesoy, görüntü yönetmeni Andreas Sinanos ve yazar ve senarist Gaye Boralıoğlu.

Ulusal Yarışma’da Altın Lale En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül veriliyor.

Ulusal Yarışma’da Altın Lale En İyi Film 150.000 TL, Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan film 50.000 TL, En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu 10.000’er TL ile ödüllendirilecek. Anadolu Efes ise En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen isme 50.000 TL takdim edecek.

38. İstanbul Film Festivali’ne Türkiye’den katılmak isteyen uzun metraj, kısa ve belgesel tüm filmler için başvuru süresi 25 Ocak 2019 tarihinde sona erecek. Başvuru süreci hakkında ayrıntılı bilgi İstanbul Film Festivali internet sitesinde yer alıyor.

38. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye Sineması bölümündeki filmler Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında izleyicilerle buluşacak. Anadolu Efes, Ulusal Kısa Film Yarışması’nda En İyi Kısa Film’e 5.000 TL; Köprüde Buluşmalar kapsamında da Work in Progress ödülü olarak 30.000 TL veriyor