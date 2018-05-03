3 Mayıs 2018 17:03 4 Mayıs haftası yeni vizyon filmleri Vizyonda bu hafta 13 yeni film var!

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Murat Onbul yönetmenliğindeki filmde başrolde Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören gibi isimler var.Büşra Yılmaz'ın aynı isimli serisinden uyarlanan film, ilk filmde olduğu gibi genç bir arkadaş grubunun romantik ve komik hikâyesini anlatmaya devam ediyor

DOĞRULUK MU CESARET Mİ?/TRUTH OR DARE

Jeff Wadlow imzalı filmde Lucy Hale veTyler Posey başrolde.Film arkadaşlar arasında zararsız bir eğlence olarak başlayan "Doğruluk mu Cesaret mi?" oyununun, yalan söyleyenlerin ya da cesaret teklifini reddedenlerin cezalandırılmaya başlandığı ölümcül bir oyuna dönüşmesini konu alıyor.

Taksi 5/ TAXI 5

Franck Gastambide imzalı devam filminde başrolde de Franck Gastambide ve Malik Bentalha var.Marsilya'ya atanan polis Sylvain Marot'nun yeni geldiği şehirde bir çeteyi yakalama mücadelesini anlatıyor.

İNATÇI BİR ADAM/A MAN OF INTEGRITY

İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof’un ödüllü filminde Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee gibi isimler var.Film, ailesiyle yaşadığı şehirden uzak bir köyde balık yetiştirerek geçinen Reza'nın, çiftliğinin hemen yanı başındaki şirketle arasında oluşan husumet sonrası verdiği mücadeleyi anlatıyor.

FINDIK VERESİYE

Fatema Khawari imzalı komedi filminde Melisa Doğan, Ahmet Hamdi Bacınoğlu gibi oyuncuları izleyeceğiz.Film, Ordu'nun bir köyünde yaşayan ve birbirine kavuşmak isteyen Hacer ile Mehmet'in hikâyesine odaklanıyor.

KAÇ KAÇABİLİRSEN

Hakan Eser imzalı komedide sevilen oyuncular: Enis Arıkan ve Önder Açıkbaş başrolde.30 yaşında Ergüven ve 35 yaşında kardeşinin gevezeliğinden bıkmış İsmail iki kardeştir. Yeni açılmış bir kargo şirketinde işe girerler. Günün birinde Jack Black rumuzlu birinin kargosunu teslim etmek için bir adrese giderler.

OYUN GECESİ/ GAME NIGHT

Jonathan Goldstein ve John Francis Daley’nin yönetmen koltuğunu paylaştıkları filmde Jason Bateman ile Rachel McAdams başrolde.Film geleneksel olarak oyun geceleri düzenleyen bir grup arkadaşın yaşadıkları gizemli olaylara odaklanıyor.

PAÇİ: AV SANATI

Elçin Elgür imzalı filmde Mustafa Memoğlu ve Esra Memoğlu’nu izliyoruz.Genç Liva, köye, dedesinin yanına bırakılır. Liva köyde yaşlı insanların arasında sıkılır. Ta ki yırtıcı kuşların göç zamanı gelene kadar. Live atmaca yetiştirme kültürüyle bir atmaca avında tanışacaktır. Dedesinden avcılığın detaylarını öğrenir ve oraların en etkili atmaca yetiştiricilerinden biri olur.

RENKLİ BALIK YENİ DÜNYALAR KÂŞİFİ

Burhan Gün’ün yazıp yönettiği animasyon türünde film yeni diyarları keşfetme arzusu olan Renkli ismindeki bir balığın bu yöndeki maceralarını ele alıyor.

ŞAŞKINLAR ÇETESİ

Kamil Aydın’ın yönettiği komedi filminde Sedef Şahin ve Oktay Gürsoy’u izleyeceğiz.Nedim hapishanede hırsızlığa tövbe eder. Pişman olur ve hapiste geçirdiği zamanda aklına gelen fikirle müthiş bir icat keşfetmiştir. Hapisten çıkar çıkmaz yaptığı icadın seri üretimine geçip, memlekete faydalı işler yapmanın hayalini kurarken gizemli bir kadınla tanışır ve kendini yeni bir soygunun planını yaparken bulur.

SON OYUN

İlhan Akgül ve Sinan Tabanlı imzalı filmde başrolde Ali Sürmeli ve Recep Yağızoğlu gibi isimler var.Avrupa'da yeraltı dünyasında karanlık bir geçmişi olan Meftun'un, işlediği suçların kefaretini kendine has bir şekilde ödemeye çalışmasını konu alan film aksiyon türünde.

SUÇ TAKIMI/ DAN OF THIEVES

Christian Gudegast imzalı filmde Gerard Butler, Pablo Schreiber gibi isimleri görüyoruz.Merkez Bankası her gün 120 milyon dolar nakit parayı alıp imha etmektedir. Şehrin en başarılı silahlı soygun çetesi ise bu paraları almak için imkansız gibi görünen bir soygun planı yaparlar.

CANO

Mehmet Salih Demir yönetmenliğindeki filmde başrolde Lütfü İrdem, Mehmet Salih Demir gibi oyuncuları görüyoruz.İbrahim bir sabah arkadaşı Cano’nun kaybolduğunu öğrenir. Bir kaç yere soran İbrahim, kendisi dışında herkesin konuya kayıtsız olduğunu fark edince dostunu aramaya başlar. Arkadaşını bulmak ve sevdiği kadınla da ilişkisini kurtarmak arasında cebelleşir durur. İbrahim, Cano’nun doğup büyüdüğü köye ve kasabaya gitmeye karar verir.