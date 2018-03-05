4 ödüllü en iyi film Suyun Sesi/The Shape of Water hakkında



13 dalda adaylık ile 90. Oscar yarışlarında yerini almış olan The Shape of Water (Suyun Sesi); En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Prodüksiyon Tasarımı ve En İyi Film Müziği ödülleriyle gecenin galibi oldu.

FİLMLE İLGİLİ

Usta yönetmen Guillermo del Toro tarafından yönetilen ve senaryosu del Toro ile birlikte Vanessa Taylor tarafından yazılan, Amerikan yapımı romantik, fantastik filmle ilgili yakın zamanda intihal iddiaları ortaya atılmıştı. Film ülkemizde 'Suyun Sesi' adıyla 16 Şubat 2018'de gösterime girdi.Film 75. Altın Küre Ödülleri’ne 7 dalda aday olmuş; En İyi Müzik ve En İyi Yönetmen Altın Küre Ödülü kazanmıştı.

SUYUN SESİ FİLMİNİN KONUSU

Soğuk savaş dönemi Amerika'sında geçen filmde yalnız bir kız olan Eliza'ya odaklanıyoruz. Bir devlet laboratuvarında temizlikçi olarak çalışmakta olan Eliza dilsizdir. Günün birinde çalıştığı yerdearkadaşıyla birlikte büyük bir sırdan haberdar olur.Laboratuarda dünyada eşi benzeri olmayan bir yaratık üretilmiştir.