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13 Şubat 2018 13:06

4 Oscar adaylığı bulunan Savaştan Sonra'dan fragman!

Bu yıl Oscar yarışında En İyi Uyarlama Senaryo dahil 4 dalda adaylık kazanan tarih-dram filmi "Savaştan Sonra"dan altyazılı fragman yayınlandı

4 dalda Oscar adayı Mudbound, izleyiciyi II. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasına, Mississippi'de çamurun esir aldığı bir çiftliğe götürüyor. Köleliğin kağıt üstünde sona erdiği, ancak sosyal yaşamdaki adaletsizliğin şiddetle sürdüğü yıllar… Büyük şehirdeki konforlu hayatlarından, baba yadigârı toprağın bulunduğu kırsala göç etmek zorunda kalan Laura ve kocası Henry, çocuklarını yetiştirirken çiftlik hayatının zorluklarıyla yüzleşir. Nesillerdir çiftlikte çalışan Jackson ailesi ise yeni kazandıkları hakların bilinci ve ilk kez toprak sahibi olmanın heyecanına rağmen, sosyal yaşamlarında ırkçı ön yargılarla boğuşmaya devam eder. Aynı çiftliği paylaşan bu iki ailenin savaştan birer kahraman olarak dönen iki genç oğlu, memleketlerinde devam eden ırk savaşına esir olmamayı seçerek sıra dışı bir dostluk kurarlar.

Laura'yı Oscar adayı Carey Mulligan'ın canlandırdığı filmde savaş gazilerini ise Garrett Hedlund ve Jason Mitchell canlandırıyor. Filmin kadrosunda Jason Clarke, Jonathan Banks, Mary J. Blige ve Rob Morgan da yer alıyor.
2017 Sundance Film Festivali'nde de beğeni toplayan dram filminin yönetmen koltuğunda Dee Rees otururken, Hillary Jordan'ın romanından uyarlanan "Savaştan Sonra"nın senaryosunu ise yönetmenle birlikte Virgil Williams üstleniyor. "Savaştan Sonra" 2 Mart'ta ülkemizde vizyona girecek.

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