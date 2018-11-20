46. Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

ABD dışında yayınlanan televizyon yapımlarının en iyilerinin seçildiği Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu. New York'ta düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri töreninde kırmızı halıda Türk yapımlar ve oyuncular büyük ilgi gördü. Finale kalan Türk yapımları ve oyuncular, gecede ödül alamasa da kırmızı halıda hem yabancı basından hem de katılımcılardan büyük ilgi topladı.

Bu yıl 46'ncısı düzenlenen ve televizyonculuk sektöründe en prestijli ödüllerden biri kabul edilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'taki Midtown Hilton Otel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İşte 46. Uluslararası Emmy Ödülleri kazananları;

En İyi Erkek Oyuncu: Lars Mikkelsen

En İyi Kadın Oyuncu: Anna Schudt

En İyi Drama Dizisi: La Casa De Papel

En İyi Dizi: Ouro Verde

En İyi Komedi Dizisi: Nevsu