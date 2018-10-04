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Sinema>  Sinema Haberleri
4 Ekim 2018 17:16

5 Ekim vizyona girecek filmler

Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 8 film vizyona girecek.


Tutsak


Paul Weitz'in yönetmenliğini yaptığı;Julianne Moore,Christopher Lambert,Ken Watanabe,Sebastian Koch veThorbjorn Harr gibi başarılı isimlerin rol aldığı "Tutsak" adlı film izleyici ile buluşacak.


Ann Patchett'in çok satan romanından uyarlanan yapım, Japon endüstri devi "Bay Hosokawa"nın düzenlediği özel bir partide konser vermek üzere Güney Amerika'ya seyahat eden ünlü bir opera sanatçısınınaşk hikayesini konu ediniyor.


Julianne Moore'nunünlü opera sanatçısı "Roxanne Coss" karakterini canlandırdığı filmin hikayesini yönetmen Paul Weitz ve Anthony Weintraub birlikte senaryolaştırdı.


Venom: Zehirli Öfke (Venom)


Tom Hardy,Jenny Slate,Riz Ahmed,Michelle Williams,Woody Harrelson,Michelle Lee,Marcella Bragio veSope Aluko'nun oynadığı"Venom: Zehirli Öfke"yi, Ruben Fleischer yönetti.

1993 yılında yayımlanan "Venom: Lethal Protector" adlı hikayeyi temel alan film;Eddie Brock'un Life Foundation örgütüyle karşılaşması ve sonrasında olayların içine dahil olarak Venom denilen organizmaya dönüşmesini konu ediniyor.


Johnny English Tekrar İş Başında (Johnny English Strikes Again)


Rowan Atkinson veOlga Kurylenko'nun başrolünde yer aldığı "Johnny English Tekrar İş Başında", bir siber saldırının Britanya'daki tüm aktif gizli ajanların kimliklerini ortaya çıkarması ve Johnny English'in gizli servisin son umudu olarak görev almasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.


Aksiyon ve komedi karışımı yeni Johnny English macerasının yönetmen koltuğunda David Kerr oturuyor.


Babamın Ceketi


Müfit Can Saçıntı'nın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı "Babamın Ceketi", evlenebilmek için iş bulmaya çalışan bir gencin hikayesini konu ediniyor.


Komedi türündeki filmde Müfit Can Saçıntı'ya Mert Turak, Erkan Can, Ayşen Gruda, Elif Nur Kerkük, Uğur Demirpehlivan ve Ünal Yeter gibi isimler eşlik ediyor.


Aydede


Abdurrahman Öner'in yönetmenliğini yaptığı;Ezgi Mola,Bilal Çelik, Mehmet Özgür, Ayşenil Şamlıoğlu, Reha Özcan, Banu Fotocan ve Nazan Kesal'ın oynağı "Aydede";bir anne ve oğlunun dramatik hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.


Sokak Sınıfı


Mehmet Yaşa'nın yazıp yönettiği ve başrolünde Sedat Önder, Ömer Kızıl ve Emrah Yayanile birlikte oynadığı "Sokak Sınıfı"; okuldan kaytaran çocukları sokakta eğitmek için maceraya atılan dört arkadaşın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.


Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi


Sinan Kaçar'ın yönettiği "Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi"; bir grup arkadaşın giriştiği macerayı konu alıyor.


İstanbul Muhafızları


Çağrı Cem Bayraklı yönetmenliğindeki haftanın animasyon filmi "İstanbul Muhafızları"; çizgi dizi senaristi genç bir kızın,iki fedaiyle beraber atıldığı macerayı beyaz perdeye taşıyor.


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