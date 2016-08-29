Geçtiğimiz günlerde İtalyan Yeni Gerçekçilerinden ciddi biçimde etkilenen Fransız Yen, dalga üzerine bir yazı yayınlamıştık. Auteur yönetmen yani Türkçe karşılığı ile yazar yönetmen olgusunun geliştiği bu oluşum hakkında bilgiler vermiştik. Sinemanın kolektif bir iş olduğunu kabul etmelerine karşın filmin sahibinin yönetmen olması gerektiğini söyleyen bu oluşum yönetmeni, bir kitabın yazarı gibi filmin her şeyi olarak benimsemiştir. Ancak yönetmeni ve bireyselliği bu kadar öne çıkaran bir oluşum hakkındaki yazıda özele inip filmler ve yönetmenleri üzerine pek konuşamamıştık. Bu sebeple bugün, Yeni Dalga sineması içinde 5 yönetmeni 5 farklı filmi ile tanımaya çalışalım. Böylece hem Fransız Yeni Dalga oluşumu örneklendirmiş hem de daha da pekiştirmiş oluruz.
29 Ağustos 2016 09:26
5 Fransız Yeni Dalgacıdan 5 film
Fransız Yeni Dalga oluşumu içindeki farklı yönetmenlerin 5 farklı filmi.
Geçtiğimiz günlerde İtalyan Yeni Gerçekçilerinden ciddi biçimde etkilenen Fransız Yen, dalga üzerine bir yazı yayınlamıştık. Auteur yönetmen yani Türkçe karşılığı ile yazar yönetmen olgusunun geliştiği bu oluşum hakkında bilgiler vermiştik. Sinemanın kolektif bir iş olduğunu kabul etmelerine karşın filmin sahibinin yönetmen olması gerektiğini söyleyen bu oluşum yönetmeni, bir kitabın yazarı gibi filmin her şeyi olarak benimsemiştir. Ancak yönetmeni ve bireyselliği bu kadar öne çıkaran bir oluşum hakkındaki yazıda özele inip filmler ve yönetmenleri üzerine pek konuşamamıştık. Bu sebeple bugün, Yeni Dalga sineması içinde 5 yönetmeni 5 farklı filmi ile tanımaya çalışalım. Böylece hem Fransız Yeni Dalga oluşumu örneklendirmiş hem de daha da pekiştirmiş oluruz.
Yorumlar
Vizyondaki Filmler
- Ziyaretçiler: Gece Avı
- Pervane
- Phantom Thread
- Direniş Karatay
- Küçük Kahramanlar
- Locman
- Gringo
- Vicdan Ağacı
- Mekânlar ve Yüzler
- Mahalle
- Kızıl Serçe
- Ailecek Şaşkınız
- Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
- Melez
- Uğur Böceği
- Savaştan Sonra
- Görevimiz Tatil
- Beni Adınla Çağır
- Alem-i Cin
- Samson
- The Florida Project
- All the Money in the World
- Tavşan Peter
- Hadi Be Oğlum
- Black Panther
- Ben, Tonya
- Mutlu Canavar Ailesi
- Sofra Sırları
- Antep Fıstığı
- Kapıdaki Sır
- Suyun Sesi
- Güzel Adam Süreyya
- Özgürlüğün Elli Tonu
- Kayhan
- Cebimdeki Yabancı
- Paramparça
- En Karanlık Saat
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Labirent: Son İsyan
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Ölümlü Dünya
- Sevgisiz
- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- Coco
- The Post
- Deliha 2
- Daha
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Loving Vincent
- Aile Arasında
Son Haberler
-
Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
-
37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
-
Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
-
Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.