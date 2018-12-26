26 Aralık 2018 09:04 5 saatlik filmle geri dönüyorlar Tarzıyla diziseverlerin gönlünde ayrı bir yeri olan Black Mirror serisinin 5’inci sezonu, 5 saatlik bir film olarak geri dönüyor.

Black Mirror’ın 5. Sezon ilk bölümü 5 saatlik bir film olarak tasarlandı. Black Mirror: Bandersnatch filmi 28 Aralık’ta gösterilecek. 312 dakika uzunluğundaki film, interaktif bir yapıda olacak ve Netflix’in yeni geliştirdiği “Kendi maceranı kendin seç” özelliği kapsamında hikaye izleyicinin seçimlerine göre ilerleyecek.

Black Mirror’ın 5. sezonu beklenirken, ilk bölümün adının Black Mirror: Bandersnatch olacağı öğrenildi. 5 saatlik bir film olarak hazırlananBlack Mirror: Bandersnatch28 Aralık’ta prömiyer yapacak.

Black Mirror: Bandersnatch, fantastik bir romanı oyuna dönüştüren genç bir programcının maceralarını ele alacak. Filmin başrolündeFionn Whitehead, yönetmen koltuğunda iseDavid Sladeyer alıyor.