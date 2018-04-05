5 Nisan 2018 23:47 6 Nisan haftası yeni vizyon filmleri Bu hafta dokuz yeni film sinemalarda...

ESKİ KOCAM(IZ) - FORGET ABOUT NICK

Haluk Bilginer'in başrolde yer aldığı film, Jade'in, bir anda kayıplara karışan kocası Nick'in eski eşi Maria ile birlikte yaşamak zorunda kalması sonucu gelişen olayları anlatıyor. Romantik komedi türündeki film 40 salonda vizyon şansı buluyor ve 110 dakika sürüyor.

CAN FEDA

Çağatay Tosun yönetmenliğindeki savaş dramı filminde 7 yıldır devam eden iç savaşa odaklanılıyor. Türk ordusu, müttefiksiz bölgeye giriş yapıyor. Görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan'ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler Timi de bulunmaktadır. Başrollerde Kerem Bursin ve Burak Özçivit var. Film 383 lokasyonda kendisine yer bulmuş durumda. İyi seyirler.

KIZIM VE BEN

Gerçek bir hikâyeden sinemaya uyarlanan film, eşinin evinin terk etmesinden sonra hayatı kızıyla birlikte göğüslemeye çalışan bir babanın yıllar sonra dönüp gelen eşiyle hayatındaki değişimleri anlatıyor. Hakan Gürvardar yönetmenliğindeki dram türünde filmin başrollerinde Cemal Hünal ve İrem Helvacıoğlu var. Film 113 dakika sürüyor ve 108 salonda gösterim şansı buluyor.

FINDIK İŞİ 2 /THE NUT JOB 2: NUTTY BY NATURE

Sincap Surly ve arkadaşları muhteşem bir fındık dükkanında yaşarlar. Bütün gün yerler içerler, eğlenirler. Bir gün bir kaza olur ve evsiz kalırlar, parka giderler. Surly doğada pek rahat edemez.Cal Brunker'ın yönettiği animasyon Fındık İşi 2, sevimli bir 3D animasyon. 91 dakika süren yapım ülkemizde tam 264 salonda vizyon şansı buluyor.

KARANLIK SIR /MARROWBONE

Film,ayrı yetimhanelere gönderilmemek için annelerinin ölümünü gizleyen Jack, Billy, Jane ve Sam isimli kardeşlerin hikâyesini anlatıyor. Sergio G. Sánchez imzalı korku türündeki film, 110 dakika sürüyor ve 10 salonda gösterim şansı buluyor.

KARIMI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Film tatile gittikleri tesiste eşi Makbule'yi kaybeden zengin işadamı Hakkı'nın hikâyesini anlatıyor. Bülent Pelit yönetmenliğindeki komedide Peker Açıkalın, İvana Sert gibi isimler var. 92 dakika süren film 110 salonda gösteriliyor.

LOUİS VE LUCA: BÜYÜK PEYNİR YARIŞI /LOUIS & LUCA: THE BIG CHEESE RACE

Louis memleketi ile komşu köyü arasındaki Geleneksel Peynir Yarışını öğrenir ve çok mutlu olur: Sonunda gerçek bir yarış şampiyonu olduğunu kanıtlayacaktır! Animasyon türündeki yapım 78 dakika sürüyor ülkemizde 40 salonda gösterim şansı bulabiliyor.

EYVAH KARIM

Film sosyeteden zengin bir çiftin hikâyesini anlatıyor. Raşit Çelikezer yönetmenliğindeki komedideAsuman Dabak ve Yosi Mizrahi başrolde. 107 dakika süren film 44 salonda gösterimde.

ANTEP FISTIĞI

Oğuz Yalçın'ın yönettiği Antep Fıstığı, Şubat vizyonundan sonra yoğun istek üzerine yeniden sinemalarda. Yapım, Almanya'da doğup büyümüş, babası Gaziantepli olan Simge'nin, dedesinin kendisine miras bırakması sonucu Gaziantep'e gelmesiyle gelişen olayları anlatıyor. Başrollerde İvana Sert ve Orhan Uslu gibi isimleri gördüğümüz film 108 dakika sürüyor ve 45 salonda vizyon imkanı buluyor.