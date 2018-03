6 yeni film vizyonda!

NİNJA KAPLUMBAĞALAR: GÖLGELERİN İÇİNDEN

IMDb Puanı: 6.4

Orijinal Adı: Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

Tür: Macera, Aksiyon

Yönetmen: Dave Green

Oyuncular: Laura Linney, Megan Fox, Will Arnett

Ülke: ABD

KONU:

Michelangelo, Donatello, Leonardo ve Raphael bu yaz April O'Neil (Megan Fox), Vern Fenwick (Will Arnett) ve hokey maskeli yeni kahraman Casey Jones (Stephen Amell) ile birlikte daha kötü ve çok daha güçlü düşmanlarla savaşmak üzere sinemalara geri dönüyor.













KÖRDÜĞÜM

IMDb Puanı: 6.6

Orijinal Adı: Maggie's Plan

Tür: Komedi

Yönetmen: Rebecca Miller

Oyuncular: Julianne Moore, Ethan Hawke, Bill Hader

Ülke: ABD

KONU:

Aşkta aradığını bulamayan Maggie Hardin (Greta Gerwig), otuzlu yaşlarının ortasında gelmişken artık tek başına da olsa çocuk sahibi olma zamanının geldiğini düşünmektedir. Ancak tam zamanlı antropolog, yarı zamanlı yazar olan John'la (Ethan Hawke) karşılaşınca hayatında ilk kez aşık olur ve böylece annelikle ilgili düşünceleri de yön değiştirir. İşin kötü yanı John işinden başka bir şey düşünmeyen bir profesör olan Georgette'le (Julianne Moore) mutsuz bir evliliği sürdürmektedir. İstemeden de olsa olayları iyice karıştıran Maggie arkadaşları Tony (Bill Hader) ve Felicia'nın (Maya Rudolph) da yardımıyla hayatlarını değiştirecek ve üçünü de komik bir şekilde birbirlerine bağlayacak bir planı hayata geçirmek için kolları sıvar.









BEKLEYİŞ

IMDb Puanı: 6.5

Orijinal Adı: L'attesa

Tür: Dram

Yönetmen: Piero Messina

Oyuncular: Juliette Binoche, Lou de Laage, Antonio Folletto

Ülkw: İtalya, Fransa

KONU:

Anna, zamana yenik düşmüş eski bir villada, ıssız bir yaşam sürmektedir. Bir gün, oğlu Guiseppe'nin sevgilisi olduğunu söyleyen Jeanne adlı bir kız çıkagelir. Guiseppe, tatili birlikte geçirmek için onu Sicilya'ya davet etmiştir. Jeanne hakkında hiçbir şey bilmeyen Anna, tüm eşyaları odasında duran oğlunun kısa sürede döneceğini söyler ancak paylaşmadığı bir gerçek vardır. Günler geçtikçe iki kadın birbirlerini daha yakından tanımaya başlarken Guiseppe'nin dönüşünü beklerler…











KURTULUŞ GÜNÜ: YENİ TEHDİT

IMDb Puanı: 6.7

Orijinal Adı: Independence Day: Ressurgence

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon

Yönetmen: Roland Emmerich

Oyuncular: Jeff Goldblum, Maika Monroe, Liam Hemsworth

Ülke: ABD

KONU:

Geri geleceklerini her zaman biliyorduk. Efsanevi film Kurtuluş Günü'nden sonraki, epik bölümde hayal bile edilemeyecek ölçekte küresel bir felaket bizleri bekliyor. Uzaylıların teknolojilerini kullanmayı başarmış dünya ülkeleri, gezegeni korumak için büyük bir savunma programı başlatırlar. Sadece birkaç cesur erkek ve kadının marifeti dünyamızı yok olmanın eşiğinden kurtaracaktır.











MUNA

IMDb Puanı: 7.2

Tür: Dram, Savaş, Gerilim

Yönetmen: Serdar Gözelekli

Oyuncular: Erkan Taşdöğen, Suzan Genç, Sabahattin Yakup

KONU:

Gazze'de yaşayan altı yaşındaki Muna ve ailesinin evine, bir gece İsrailli askerler tarafından baskın yapılır. Bu baskından mutfak dolabına saklanarak kurtulan Muna, bir süre sonra sokaklarda ailesini aramaya başlar. Kısa süre önce çocuğunu kaybeden Ela (Leyla Göksun), savaş mağduru insanlara yardım etmek için Yeryüzü Doktorlarına katılarak İstanbul'dan Gazze'ye gelen bir cerrahtır. Ela ve Muna'nın yolları Gazze sokaklarında kesişir. Ela küçük kıza yardım eder ve onun ailesini bulmaya karar verir. Bir diğer doktor Ali (Turgay Aydın), uzun yıllar önce Gazze'den İstanbul'a okumak için gelmiş ancak uzun savaş yıllarının yarattığı ambargo yüzünden bir daha ülkesine dönememiştir. Savaş sırasında Gazze'de kanserden ölen annesinin yanında olamamıştır. Geriye bir doktor olarak dönen Ali için bu ziyaret, ülkesinin insanlarına yardım edip, annesine olan özrünü dile getirmek için bir fırsattır. Gazzeli Süleyman (Kaan Çakır) Ali'nin çocukluk arkadaşı, adeta kardeşi gibidir. Türkçeyi Ali'nin annesinden öğrenmiştir. Neşesiyle bu yıkım ortamında umudu simgeleyen Süleyman, bir yandan nişanlısı Ayşa ile evliliğini hızlandırmaya çalışırken, bir yandan Gazze'nin zor şartları ve küçük Muna'nın ailesini bulma konusunda Ela ve Ali'ye yardım eder.









SÜPER PAPAĞAN

SÜPER PAPAĞAN

IMDb Puanı: 5.7

Orijinal Adı: El Americano: The Movie

Tür: Animasyon

Yönetmen: Ricardo Arnaiz

Ülke: ABD, Meksika

KONU:

Cuco, aile sirkindeki işlere yardım etmektense, televizyonda gördüğü süper kahraman papağan El Americano'nun kaçıkça numaralarını taklit etmeyi tercih eden Meksikalı erkek bir papağandır. Ancak sirk yöneticisi olan babasını bir grup kabadayı kuş tehdit edip sirkin denetimini ele geçirince Cuco, Hollywood'a eğlenceli ve bir o kadar da tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Amacı, savaşına, kahramanını da dahil etmektir, ne var ki kendi içindeki gerçek kahramanı keşfedecektir.