6 yeni film vizyonda!

AMMAN HOCAM 2







IMDb Puanı: 4.4

Orijinal Adı: Les Profs 2

Tür: Komedi

Yönetmen: Pierre-François Martin Laval

Oyuncular: Pierre-François Martin Laval, Isabelle Nanty, Kev Adams

Ülke: Fransa

KONU:

Fransa'nın en kötü öğretmenleri çok gizli bir görev için İngiltere'ye gider. Bu sefer sınıfın başarısı tüm Kraliyetin geleceğini değiştirebilir. Bu filmde en iyi öğrenci, öğretmen hala kötü!

FRAGMAN

DORAEMON: TAŞ DEVRİ MACERASI

IMDb Puanı: 6.6

Orijinal Adı: Doraemon: Nobita and the Birth of Japan

Tür: Animasyon

Yönetmen: sutomu Shibayama

Ülke: Japonya

KONU:

Ne okulda ne de evde aradığı huzuru bulamayan Nobita sonunda evden kaçmaya karar verir. Nobita'nın yakın arkadaşları Gian, Shizuka ve Suneo'nun da evden kaçmak için kendilerince geçerli sebepleri vardır. Ancak nereye gideceklerine bir türlü karar veremezler. Çünkü artık günümüzde bütün toprakların bir sahibi vardır. Doraemon'u da yanlarına alan arkadaşlar zamanda bir yolculuğa çıkarak 70.000 yıl öncesine giderler. Yani çok çok az insanın yaşadığı, yeryüzündeki toprakların henüz kimsenin olmadığı zamanlara... Ancak taş devrininde de her şey yolunda değildir. Köyde yaşayan Işık Klanı'nın başı korkunç Gigazombi'yle derttedir. Kahramanlarımız Doraemon'un yardımıyla taş devrinde barışı sağlayıp Işık Klanını korkunç Gigazombi'den kurtarmak üzere kolları sıvarlar.