6 yeni film vizyonda!

HATIRLA

IMDb Puanı: 7.3

Orijinal Adı: Remember

Tür: Dram, Gerilim

Yönetmen: Atom Egoyan

Oyuncular: Christopher Plummer, Kim Roberts, Martin Landau

Ülke: Almanya

KONU:

Hafızası ile ilgili sorunlar yaşayan yaşlı bir adam olan Zev, yeni kaybettiği karısı Rurh'un yasını tutmaktadır. Karısına ölmeden önce verdiği intikam sözü onu hayatta tutan tek güçtür. Zev bakım evindeki yaşlı arkadaşı Max'in de yardımı ile Max ve kendi ailesini Auschwitz toplama kampında katleden ve yıllarca kaçak olarak yaşayan esrarengiz adamı bulmaya ve öldürmeye yemin eder. Max'in, kendisinin hatırlayamadığı tüm yaşananları ve bu kimliği belirsiz katili bulmak için gereken tüm ipuçlarını yazdığı mektubu da alarak intikam ateşi ile yola koyulur. Ancak Zev'in bilmediği tek şey intikam yolculuğunda en büyük düşmanının kendi hafızası olduğudur.









HAİN

IMDb Puanı: 6.4

Orijinal Adı: Our Kind of Traitor

Tür: Gerilim

Yönetmen: Susanna White

Oyuncular: Ewan Mcgregor, Damian Lewis, Stellan Skarsgård

Ülke: Fransa, İngiltere

KONU:

Peter ve kız arkadaşı Gail, gittikleri tatilde Rusya'nın en bilinen mafya patronu Dima ile tanışırlar. Dima, öğretmen olan Peter'a ingiliz İstihbarat Teşkilatına (MI6) verilmek üzere bir suçlular listesi verir. Peter adamın ve ailesinin tehlikede olduğuna inandığı için istediğini yapmaya karar verir. Ancak MI6 bu listeyi yetersiz bulur ve peter'ın Dima'dan daha fazla bilgi alması için Peter ve Gail'e baskı kurar. Hiç alakası olmadığı halde bir anda iki ülke arasında gerçekleşen bu güç savaşında Peter ve kız arkadaşının birbirlerinden başka güvenecek kimseleri kalmaz.





FRAGMAN

IŞIKLAR SÖNÜNCE

IMDb Puanı: 7.6

Orijinal Adı: Lights Out

Tür: Korku

Yönetmen: David F. Sandberg

Oyuncular: Teresa Palmer, Maria Bello, Billy Burke

Ülke: ABD

KONU:

Rebecca evi terkettiğinde çocukluk korkularını da arkasında bıraktığını düşünüyordu, büyüyüne kadar ışıklar kapandığında nelerin gerçek, nelerin gerçek olmadığından hiçbir zaman emin olamadı Fakat şimdi de küçük kardeşi Martin, Rebecca'nın daha önce yaşayıp akıl sağlığını ve güvenliğini tehdit eden, bu açıklanamayan ve dehşete düşüren olayları deneyimlemeye başlar. Bu korkutucu varlık, Anneleri Sophie ile olan gizemli bağından dolayı tekrar ortaya çıkmaktadır.

Ama bu sefer Rebecca gerçeği ortaya çıkarmaya daha da yaklaşır, artık hayatlarının tehlikede olduğunu inkar edemez… ışıklar sönmüştür bir kere…

















IŞIKLAR SÖNÜNCE FRAGMAN





AMMAN HOCAM 2





IMDb Puanı: 4.4 Orijinal Adı: Les Profs 2 Tür: Komedi Yönetmen: Pierre-François Martin Laval Oyuncular: Pierre-François Martin Laval, Isabelle Nanty, Kev Adams Ülke: Fransa KONU: Fransa'nın en kötü öğretmenleri çok gizli bir görev için İngiltere'ye gider. Bu sefer sınıfın başarısı tüm Kraliyetin geleceğini değiştirebilir. Bu filmde en iyi öğrenci, öğretmen hala kötü! FRAGMAN





AMMAN HOCAM 2 SEANSLAR



DORAEMON: TAŞ DEVRİ MACERASI IMDb Puanı: 6.6 Orijinal Adı: Doraemon: Nobita and the Birth of Japan Tür: Animasyon Yönetmen: sutomu Shibayama Ülke: Japonya KONU: Ne okulda ne de evde aradığı huzuru bulamayan Nobita sonunda evden kaçmaya karar verir. Nobita'nın yakın arkadaşları Gian, Shizuka ve Suneo'nun da evden kaçmak için kendilerince geçerli sebepleri vardır. Ancak nereye gideceklerine bir türlü karar veremezler. Çünkü artık günümüzde bütün toprakların bir sahibi vardır. Doraemon'u da yanlarına alan arkadaşlar zamanda bir yolculuğa çıkarak 70.000 yıl öncesine giderler. Yani çok çok az insanın yaşadığı, yeryüzündeki toprakların henüz kimsenin olmadığı zamanlara... Ancak taş devrininde de her şey yolunda değildir. Köyde yaşayan Işık Klanı'nın başı korkunç Gigazombi'yle derttedir. Kahramanlarımız Doraemon'un yardımıyla taş devrinde barışı sağlayıp Işık Klanını korkunç Gigazombi'den kurtarmak üzere kolları sıvarlar.









DORAEMON: TAŞ DEVRİ MACERASI SEANSLAR KANLI GİRDAP IMDb Puanı: - Orijinal Adı: The Ghosts of Garip Tür: Korku, Gerilim Yönetmen: Patricio Valladares Oyuncular: Guillermo Ivan , Selma Ergeç , Selim Bayraktar Ülke: Türkiye KONU: Kont Drakula ya da Kazıklı Voyvoda olarak bilinen III. Vlad hakkında bir belgesel çeken Amerikalı John Gillespie ve ekibi Türkiye'ye gelirler. Vlad kendi ülkesinde bir savaşta ölmeden evvel bir kaç yıl Türkiye'de tutuklu kalmıştır. Savaşta ölen Vlad'ın naaşı rivayetlere göre Türkiye'ye getirilip bilinmeyen bir yere gömülmüştür. Ekibin tanıştığı bir tarihçi Vlad'in mezarını bildiğini iddia eder. Garip köyü İstanbul yakınlarındadır, ve tesadüf eseri bu köyde kaçırılmış olan küçük çocukların kurban edildiğinide öğrenirler. Gillespie durumdan şüphelense de köye gidip araştırma yapmaya karar verir. FRAGMAN





FRAGMAN

KANLI GİRDAP SEANSLAR



FRAGMAN

FRAGMAN