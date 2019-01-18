18 Ocak 2019 10:48 69. Berlin Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu Bu yıl 69’uncusu gerçekleşecek olan Berlin Film Festivali’nin ana yarışmasında gösterilecek olan filmler belli oldu.

Bu yıl 69. kez düzenlenecek olan Berlin Film Festivali'nin ana yarışmasında hangi filmlerin yer aldığının yanı sıra, gala yapacak filmler, yarışma dışı kurmaca ve belgesel film seçkileri kategorilerinde de hangi filmlerin bulunduğu resmi olarak duyuruldu. Seçki ve yarışma filmlerinin arasında Christian Bale'in başrolünde bulunduğu iddialı filmVice,Emin Alper'in yeni filmi Kız Kardeşler ve Fatih Akın'ın The Golden Glove filmi de yer alıyor.

Haus der Berliner Festspiele’de Gösterilecek Berlinale Seçkisi

Peter Lindbergh - Women Stories– Belgesel / Germany/ Jean Michel Vecchiet

Berlinale Galaları

Photograph - Hindistan / Almanya / ABD / Ritesh Batra

Weil du nur einmal lebst - Die Toten Hosen auf Tour(You Only Live Once - Die Toten Hosen on Tour) - Belgesel / Germany / Cordula Kablitz-Post

L'adieu à la nuit(Farewell to the Night) - Fransa / Almanya / André Téchiné

Yarışma Filmleri:

Der Boden unter den Füßen(The Ground beneath My Feet) / Marie Kreutzer (Avusturya)

Di jiu tian chang(So Long, My Son) / Wang Xiaoshuai (Çin)

Synonymes(Synonyms) / Nadav Lapid (Fransa / İsrail / Almanya)

Elisa y Marcela(Elisa & Marcela) / Isabel Coixet (İspanya)

Der Goldene Handschuh(The Golden Glove) / Fatih Akin (Almanya / Fransa)

Gospod postoi, imeto i' e Petrunija(God Exists, Her Name is Petrunya) / Teona

Strugar Mitevska (Makedonya / Belçika / Slovenya / Hırvatistan / Fransa)

Grâce à Dieu(By the Grace of God) / François Ozon (Fransa)

Ich war zuhause, aber(I Was at Home, But) / Angela Schanelec (Almanya / Sırbistan)

The Kindness of Strangers/ Lone Scherfig (Danimarka / Kanada / İsveç / Almanya / Fransa) - Açılış Filmi

Kız Kardeşler(A Tale of Three Sisters) / Emin Alper (Türkiye / Almanya / Hollanda / Yunanistan)

Mr. Jones/ Agnieszka Holland (Polonya / İngiltere / Ukrayna)

Öndög/ Wang Quan'an (Mongolia)

La paranza dei bambini(Piranhas) / Claudio Giovannesi (İtalya)

Répertoire des villes disparues(Ghost Town Anthology) / Denis Côté (Kanada)

Synonymes(Synonyms) / Nadav Lapid (Fransa / İsrail / Almanya)

Systemsprenger(System Crasher) / Nora Fingscheidt (Almanya)

Ut og stjæle hester(Out Stealing Horses) / Hans Petter Moland (Norway / Sweden / Denmark

Yi miao zhong(One Second) / Zhang Yimou (Çin)

Yarışma Dışı Filmler:

L'adieu à la nuit/ Farewell to the Night) / André Téchiné (Fransa / Almanya)

Vice/ Adam McKay (USA)

The Operative/ Yuval Adler (Almanya / İsrail / Fransa / Amerika)

Marighella/ Wagner Moura (Brezilya)

Yarışma Dışı Belgeseller:

Varda par Agnès / Agnès Varda (Fransa)

Amazing Grace/ Alan Elliott (ABD)

Berlinale ÖzelSeçkisi:

ANTHROPOCENE: The Human Epoch/ Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky (Kanada) – Belgesel

The Boy Who Harnessed the Wind/ Chiwetel Ejiofor (İngiltere)

Brechtby Heinrich Breloer (Almanya / Avusturya)

Celle que vous croyez(Who You Think I Am) / Safy Nebbou (Fransa)

Es hätte schlimmer kommen können - Mario Adorf(It Could Have Been Worse - Mario Adorf) / Dominik Wessely (Almanya) – Belgesel

Gully Boy/ Zoya Akhtar (Hindistan)

Lampenfieber(Kids in the Spotlight) / Alice Agneskirchner (Germany) – Belgesel

El Norte(The North) / Gregory Nava (ABD 1984)

Peter Lindbergh – Women Stories/ Jean Michel Vecchiet (Almanya) – Belgesel

Photograph/ Ritesh Batra (Hindistan / Almanya / ABD)

Watergate - Or: How We Learned to Stop an Out of Control President/ Charles Ferguson (ABD) – Belgesel

Weil du nur einmal lebst - Die Toten Hosen auf Tour(You Only Live Once - Die Toten Hosen on Tour) / Cordula Kablitz-Post, concert director Paul Dugdale (Almanya) – Belgesel