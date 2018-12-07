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7 Aralık 2018 08:26

7 Aralık vizyondaki filmler

Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli, 8 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkanları Şampiyon, Don Kişot'u Öldüren Adam ve Son Çıkış.


Kafalar Karışık

Youtube'da 4,5 milyonun üzerinde takipçisi bulunan "Kafalar" ekibinin başrolünde yer aldığı "Kafalar Karışık", seyirci ile buluşacak.


Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, Metin Akpınar, Cihan Ünal, Perihan Savaş, Güven Kıraç, Erkan Can, Feride Hilal Akın, Ruhi Sarı, Nilgün Kasapbaşoğlu, Zuhal Yalçın, Selahattin Taşdöğen ve Enes Batur gibi isimlerden oluşan geniş bir oyuncu kadrosunun rol aldığı filmin yönetmenliğiniYücel Yolcu yaptı.


Enver Sülük ve Büşra Karahan'ın senaryosunu birlikte kaleme aldığı komedi türündeki film;aşık olduğu kız ile evlenebilmenin yollarını arayan bir genç ile ona bu uğurda yardımcı olan arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.


Paranın Kokusu


Ahmet Boyacıoğlu'nun yazıp yönettiği "Paranın Kokusu", taksi şoförlüğü yapan bir adam ile arkadaşlarının bir taksi müşterisine yaptıkları şantajla ellerine yüklü miktar para geçmesi sonucu yaşananları konu alıyor.


Dram ve komedi karışımı filmde Murat Kılıç, Şevval Sam, Emrah Kolukısa, Rıza Sönmez, Erkan Can, Ercan Kesal ve Muzaffer Özdemir rol aldı.


Son Çıkış

Deniz Celiloğlu, Ezgi Çelik, Kerem Fırtına, İbrahim Selim ve Tevfik Erman Kutlu'nun oynadığı "Son Çıkış" adlı filmin yönetmenliğiniRamin Matin üstlendi.


Senaryosu Can Kantarcı'ya ait olan film; şehrin karmaşasından ve ofis hayatından sıkılan bir adamın,İstanbul'dan kaçma hayalini gerçekleştirme çabasını konu ediyor.


Şampiyon


Ahmet Katıksız'ın yönettiği "Şampiyon", Türkiye atçılığının en önemli figürlerinden biri olan jokey Halis Karataş ile ünlü jokeyin çıkış yaptığı yarış atı Bold Pilot'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyor.


Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuşkan, Erdem Akakçe, Ali Seçkiner Alıcı, Merve Altınkaya ve Serkan Ercan gibi isimlerin başrollerinde oynadığı dram türündeki filmin müzikleri ise Toygar Işıklı'ya ait.


Şeytan Geçidi Enhara


Onur Aldoğan'ın yönettiği; "Şeytan Geçidi Enhara", birbirinden habersiz şekilde 8 farklı odada uyanan bir grup insanın hayatta kalma mücadelesini odağına alıyor.


Ölümcül Makineler


Peter Jackson'ın senaryo ekibinde yer alıp yapımcılığını üstlendiği "Ölümcül Makineler"; medeniyetin yok oluşunun akabinde insanlığın kıyamet sonrası şartlara uyum sağlamasını ve büyük şehirlerin küçük şehirleri yuttuğu bir düzende hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.


Christian Rivers'in yönetmen koltuğunda oturduğu bilim kurgu türündeki filmde; Hera Hilmar, Hugo Weaving, Stephen Lang, Robert Sheehan ve Güney Koreli Şarkıcı Jihae gibi isimler rol aldı.


Don Kişot'u Öldüren Adam

Usta yönetmen Terry Gilliam'in, 20 yılı aşkın süredir çekemediği ve çekilememe hikayesi "La Mancha'da Kaybolanlar" adlı belgesele konu olan "Don Kişot'u Öldüren Adam" filminin başrolünde Adam Driver ve Jonathan Pryce yer alıyor.


Usta oyunculara Stellan Skarsgard, Olga Kurylenko ve Joana Ribeiro'nun da eşlik ettiği film; Miguel de Cervantes'in "tarihteki ilk modern roman" kabul edilen ünlü eserinden ilham alınarak sinemaya uyarlandı.


Sihirbazın Balonları


Andres Couturier'in yönettiği haftanın animasyon yapımı "Sihirbazın Balonları"; balon krallıkları, komik ejderhalar ve mutluluk büyüleri yapan sihirbazların olduğu bir masal dünyasını beyaz perdeye taşıyacak.


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