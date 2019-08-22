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22 Ağustos 2019 15:30

7. Boğaziçi Film Festivali, First Cut Lab ile işbirliği sağladı

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında düzenlenen "7. Boğaziçi Film Festivali" First Cut Lab ile iş birliği sağladı.


"7. Boğaziçi Film Festivali"First Cut Lab ile iş birliği sağladı. İş birliği, bu yıl 72'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nin Türkiye Pavilyonu'nda imzalandı.


Kurgu aşamasındaki uzun metraj kurmaca film projelerinin uluslararası standartlarda geliştirilmesi için tasarlanmış bir workshop programı olan First Cut Lab, 20-24 Ekim'de gerçekleştirilecek.


First Cut Lab, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen festivalin endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab bünyesinde uygulanacak.


Türkiye ayağına başvuran kurgu aşamasındaki 3 uzun metrajlı kurmaca filmin seçileceği First Cut Lab'de yapımcı ve yönetmenler, uluslararası 3 film uzmanıyla özel bir atölyeye katılacak ve uzman danışmanlardan hizmet almaya hak kazanacak.


İlk kez gerçekleşecek olan programa başvurular 15 Eylül'e kadar kabul edilecek.


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