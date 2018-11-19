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Sinema>  Sinema Haberleri
19 Kasım 2018 08:27

70 yıldır kayıp olan Walt Disney filmi bulundu

Köklü eğlence ve yapım şirketi Walt Disney'in ilk filmlerin biri olan 'Şanslı Tavşan Oswald' 70 yıl sonra Japonya'da bulundu.


90’ıncı yılını görkemli etkinliklerle kutlayan Walt Disney’de kayıp film heyecanı. Mickey Mouse karakterinin öncülüğünde yıllardır sektör lideri olan şirket, 70 yıldır kayıp olan 'Şanslı Tavşan Oswald' filmi, Japonya'da bir anime tarihçisinin deposunda tesadüfen bulundu.Şanslı Tavşan Oswald, Dinsey'in ilk karakteriydi.

Bir diğer kayıp Oswald filmi de 2015'te British Film Institute (BFI, Britanya Film Enstitüsü) arşivlerinde bulunmuştu. Japonya'da bulunan film bu zamana dek kaybolan yedi filmden biri.


84 yaşındaki Japon anime tarihçisi Tasuşi Vatanabe'nin açıklamasına göre Vatanabe filmi, gençlik çağında Osaka'daki bir oyuncakçıdan 500 Japon yeni (bugünün kuruyla 23 TL) karşılığında satın almış.


Walt Disneyve Ub Iwerks tarafından 1927 yılında yaratılan Oswald, Disney Stüdyoları'nda kendi dizisi olan ilk karakter. İki dakikalık kısa animasyon filminde Oswald'ın başından geçen olaylar anlatılıyor.


TELİF HAKLARI ÇEKİŞMESİ VE MICKEY MOUSE'UN DOĞUŞU


İnsansı tavşan Oswald için 27 çizgi filmi hazırlanmasından kısa bir süre sonra, kahraman hakkında telif hakları çekişmesi başlamıştı ve Oswald yaratılışından 1 yıl sonra, 1928'de,Universal Studios çatısı altına girmişti.

Aldığı darbe ardından yeni bir karakter arayışına giren Walt Disney çok geçmeden,1928 yılında dedektif fare Mickey Mouse'u yarattı.


2006 yılında ise Disney'in CEO'su Bob Iger, Oswald'ın yayın haklarını tekrar kazanmıştı.


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