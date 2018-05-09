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9 Mayıs 2018 12:04

71. Cannes Film Festivali başlıyor!

71.Cannes Film Festivali 8-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor



71.Cannes Film Festivali'nin ana jürisinde, Cate Blanchett başkanlığında, Denis Villeneuve, Ava DuVernay,Kristen Stewart, Léa Seydoux, Chang Chen, Robert Guediguian, Khadja Nin ve Andrey Zvyagintsev yer alıyor.

2018 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için 21 film yarışırken, ülkemizden Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı da büyük ödül için yarışacak filmler arasında.


İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin Everybody Knows isimli filmiyle perdelerini açan festivalde, eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein skandalı üzerinden cinsiyet eşitliği tartışmalarının gündeme geldiği bir ortam oluştu.


Bu sene ödüllere karar verecek jürinin çoğunluğunun kadın olması hakkında görüşlerini paylaşan Blanchett, Weinstein skandalı sonrası başlayan ve tacize uğrayan kadınların seslerini yükseltmelerini sağlayan #MeToo (Ben de) hareketinin elbette bir rol oynayacağını, ama karar verme mekanizmalarını tümden etkilemeyeceğini ifade etti.


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