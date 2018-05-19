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19 Mayıs 2018 22:49

71. Cannes Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Altın Palmiye, Japon yönetmen Hirokazu Koreeda imzası taşıyan Shoplifters filmine verildi.



Bu yıl Asghar Farhadi imzalı Everybody Knows filmiyle açılışını yapan festival, ana yarışmada 21 filmi ağırladı. Festival 19 Mayıs gecesi ödül töreniyle son buldu.


Nuri Bilge Ceylan, Ahlat Ağacı isimli son filmiyle Altın Palmiye için yarışmıştı. Ödül kazanamayan filmi galasında izleyenler filmin sonunda dakikalarca yönetmeni ayakta alkışladılar.


Cate Blanchett’ın başkanlığını üstlendiği jürinin kararına göre festivalin kazananları şu şekilde:


Altın Palmiye: Shoplifters (yön: Hirokazu Koreeda)

Jüri Büyük Ödülü: BlacKkKlansman (yön: Spike Lee)

En İyi Erkek Oyuncu: Marcello Fonte - Dogman

En İyi Kadın Oyuncu: Samal Yeslyamova – Ayka

Jüri Özel Ödülü: Capernaum (yön: Nadine Labaki)

En İyi Senaryo: Happy as Lazzaro (Alice Rohrwacher) ve Three Faces (Cafer Panahi, Nader Saeivar)

Altın Kamera (En İyi İlk Film): Girl

En İyi Kısa Film: All These Creatures

Özel Altın Palmiye: Jean-Luc Godard


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