8 Ocak 2018 09:01 75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu Fatih Akın, In The Fade adlı filmiyle En İyi Yabancı Film ödülünü kazandı.

75. Altın Küre Ödül Töreni dün gece Los Angeles'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



En İyi Sinema Filmi Altın Küre Ödülü'nü Dram kategorisinde "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" kazanırken, Müzikal veya Komedi dalında En İyi Sinema Filmi ödülünü ise Lady Bird aldı.



Ünlü yönetmen Fatih Akın, Almanya/Fransa ortak yapımı In The Fade adlı filmiyle En İyi Yabancı Film ödülünü kazandı. Akın 75 yıllık tören tarihinde ödül alan ilk Türk oldu. Fatih Akın tören sonrası yaptığı açıklamada: “Buralarda olmak çok güzel. Aday olmak çok güzeldi. Adaylık zaten benim için ödüldü. En iyilerin arasında olmak yeterdi. O yüzden de beklemedim açıkçası. Beklemediğin şey gelince daha da mutlu oluyorsun. 'Diane' olmasaydı burda olmazdım. İnşallah Oscar’da da oluruz.' dedi.







Hollywood'daki taciz skandallarına ve cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla davetliler gece için siyah giyinmeyi tercih etti. Sunucu ABD’li komedyen Seth Meyers'ın, Hollywood’u taciz skandalıyla sarsan ünlü yapımcı Harvey Weinstein’a atıfta bulunarak; "Fil aramızda değil” yorumunu yapması dikkat çekti.







Senenin en çok konuşulan dizilerinden “Big Little Lies” dizisindeki rolüyle TV-mini dizi alanında “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü alan Nicole Kidman, sahneye “İşte kadınların gücü” tezahüratlarıyla çıktı.



Hollywood'daki taciz skandallarına ve cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla davetliler gece için siyah giyinmeyi tercih etti. Sunucu ABD’li komedyen Seth Meyers'ın, Hollywood’u taciz skandalıyla sarsan ünlü yapımcı Harvey Weinstein’a atıfta bulunarak; "Fil aramızda değil” yorumunu yapması dikkat çekti.Senenin en çok konuşulan dizilerinden “Big Little Lies” dizisindeki rolüyle TV-mini dizi alanında “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü alan Nicole Kidman, sahneye “İşte kadınların gücü” tezahüratlarıyla çıktı.



Senenin iddialı bir diğer yapımı “The Handmaide’s Tale”deki rolüyle TV- Drama dizisi alanında “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanan Elizabeth Moss ise ödülünü feminist yazar Margaret Atwood’a adadı.







İşte gecede ödül kazanan isimler:







En İyi Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Nicole Kidman, “Big Little Lies” En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale” Senenin iddialı bir diğer yapımı “The Handmaide’s Tale”deki rolüyle TV- Drama dizisi alanında “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanan Elizabeth Moss ise ödülünü feminist yazar Margaret Atwood’a adadı.

En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Sterling K. Brown, “This is Us”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Alexander Skarsgard, Big Little Lies

En İyi TV dizisi (Drama): “The Handmaid’s Tale”

En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): The Marvelous Mrs. Maisel

En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Ewan McGregor, Fargo

En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Aziz Ansari, Master of None

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Laura Dern, Big Little Lies

En İyi Yabancı Film: In The Fade, Fatih Akın

En iyi animasyon: Coco

The Shape of Water -Sinema Dalında En İyi Aktör Altın Küre Ödülü Drama

Gary Oldman, "Darkest Hour"

Sinema Dalında En İyi Aktör Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi

James Franco, “The Disaster Artist”

Sinema Dalında En İyi Aktris Altın Küre Ödülü - Drama

Frances McDormand, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Sinema Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü

Allison Janney, “I, Tonya”

Sinema Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü

Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Sinema Dalında En İyi Aktris Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi

Saoirse Ronan, "Lady Bird"

En İyi Sinema Filmi Altın Küre Ödülü - Dram

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

En İyi Sinema Filmi Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi

Lady Bird

En İyi Yönetmen Altın Küre Ödülü

Guillermo del Toro, "The Shape of Water"

En İyi Senaryo Altın Küre Ödülü

Martin McDonagh, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

En İyi Müzik Altın Küre Ödülü

Alexandre Desplat, “The Shape of Water”

En İyi Şarkı Altın Küre Ödülü

This Is Me” — “The Greatest Showman”

En İyi Televizyon Dizisi Altın Küre Ödülü - Drama

“The Handmaid’s Tale,” Hulu

En İyi Televizyon Dizisi Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi

“The Marvelous Mrs. Maisel,” Amazon

TV dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Drama

Sterling K. Brown, “This Is Us”

TV dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü - Müzikal ya da Komedi

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

En İyi Mini dizi veya Televizyon filmi Altın Küre Ödülü

"Big Little Lies"

Cecil B. DeMille Özel Ödülü

Oprah Winfrey