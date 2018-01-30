8 farklı kadından taciz suçlaması!

Harvey Weinstein ve Kevin Spacey’nin taciz skandallarının gün yüzüne çıkması sektörü bu anlamda dönüştürmeye devam ediyor. 75. Alkın Küre Ödül töreninden sonra Time's Up hareketini destekleyen ünlü isimler endüstrisindeki cinsiyet eşitsizliği ve cinsel tacizi protesto etmek için beyaz gül takarak Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu. Protestolar ve bilinçlenme arttıkça yeni iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Sevilen komedi Entourage’daki performansıyla bir kez Altın Küre, üç kez ise Emmy ödülüne layık görülen Jeremy Piven’la ilgili iddialar gündeme oturdu. Daha önce açıklamalarda bulunan beş farklı kadına artı olarak üç yeni isim daha Piven’ı tacizle suçladı.

Piven'ın tacizine uğradığını açıklayan kişilerden biri, oyuncuyla Lucas filminin setinde karşılaşan Susan McCain Olson. BuzzFeed News’a konuşan Susan McCain Olson, figüran olarak sette bulunduğu esnada Piven’ın kendisini zor kullanarak öpmeye çalıştığını ve ondan kaçarak kurtulabildiğini söyledi.

Piven ile Ellen’ın çekimleri esnasında tanıştığını söyleyen bir diğer figüran olan Diane Gonzalez de tüm ekiple birlikte gidilen bir yemek esnasında aralarında bir yakınlaşma olduğunu ancak sonrasında Piven’ın kendisini zorladığını ve bu yüzden ilk fırsatta mekanı terk ettiğini açıkladı.

Jeremy Piven cephesinden yapılan açıklamada ise aktör 20 ve 30 yıl öncesine dayanan bu suçlamaların yanlış olduğunu ve yalan dedektörü testinden geçtiğini söyleyerek daha önce kimse üzerinde zor kullanmadığını dile getirdi.

Jeremy Piven cephesinden yapılan açıklamada ise aktör 20 ve 30 yıl öncesine dayanan bu suçlamaların yanlış olduğunu ve yalan dedektörü testinden geçtiğini söyleyerek daha önce kimse üzerinde zor kullanmadığını dile getirdi.