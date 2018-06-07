8 Haziran 2018 01:22 8 Haziran Cuma haftası vizyon filmleri Bu hafta vizyonda 9 yeni film var





Bu hafta vizyonda biri yeniden vizyon şansı bulan tam 9 yeni film var.

JURASSIC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK

3 boyutlu film, Jurassic World'ün dinozorlar tarafından yıkılmasından dört yıl sonra, adada yanardağın harekete geçmesiyle Owen ve Claire'in dinozorları kurtarma çabasını konu alıyor.

THE BOOKSHOP

Penelope Fitzgerald'ın aynı adlı romanından uyarlanan The Bookshop, komik bir kasabada kararlı iki kadının hikâyesini anlatıyor

BORG/MCENROE

Yaşanmış bir spor olayına dayanan Borg/McEnroe, dönemin en başarılı tenisçileri Björn Borg ve John McEnroe'nun, 1980 yılında Wimbledon Turnuvası'ndaki karşılaşmalarını anlatıyor.

CUMALİ CEBER 2

2017 yılında gösterime giren Cumali Ceber: Allah Seni Alsın'ın devam filmi, mahallesindeki huzurevinin yıkımını engellemeye çalışan Cumali Ceber'in hikâyesini konu alıyor.

AYİN/HEREDİTARY

Sundance Film Festivali'nde prömiyeri gerçekleşen korku türündeki film, annesinin ölümünün ardından aile geçmişindeki korkunç sırları keşfetmeye başlayan Annie'nin hikâyesini anlatıyor.

SİHİRLİ MÜZE / HARVIE AND THE MAGIC MUSEUM

Animasyon türündeki yapım, sihirli bir müzeyi ve tüm şehri kurtarmak zorunda olan Harvie ve dostlarının macerasını anlatıyor.

SEVİMLİ TEKNELER

Animasyon türündeki film genç kurtarma botu Elias'ın yasa dışı bir operasyonu ortaya çıkarmaya çalışmasını anlatıyor

ZOHAK

Yerli bir korku yapımı olan film büyük bir travma yaşadıktan sonra hayatına devam etmeye çalışan Canan'ın karşısına çıkan doğaüstü güçle mücadelesini anlatıyor.

ACI TATLI EKŞİ

Aralık 2017’den sonra ikinci kez vizyon şansı bulan filmde Buğra Gülsoy ile Özge Özpirinçci başrolde Film, çocukluk arkadaşı olan Duygu ile Murat'ın, üniversitede filizlenen aşkını anlatıyor.