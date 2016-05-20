8 yeni film vizyonda!

FRAGMAN:
İYİ ADAMLAR
Tür: Gerilim, Suç
Orijinal Adı: The Nice Guys
IMDb Puanı: 8.3
Yönetmen: Shane Black
Oyuncular: Ryan Gosling, Russell Crowe, Kim Basinger
Ülke: ABD
KONU:
70'lerde Los Angeles'ta geçen hikayede, iki özel dedektif, eski bir porno yıldızının şüpheli intiharını araştırmak üzere işe alınırlar.
FRAGMAN:
ANNEMLE GEÇEN YAZ
Tür: Dram
Orijinal Adı: Que Horas Ela Volta?
IMDb Puanı: 7.9
Yönetmen: Anna Muylaert
Oyuncular: Regina Casie, Michel Joelsas, Helena Albergaria
Ülke: Brezilya
KONU:
Val, işini ciddiye alan, yıllardır aynı aile için çalışan yatılı bir hizmetçidir. Mütevazi tavırlarıyla, bebekliğinden beri çocuklarına bakıcılık yaptığı Sao Paulo'lu zengin işverenlerine her gün tüm çalışkanlığı ve sadakati ile hizmet eder. Bu şık evde her şeyin yeri, yolu, yordamı bellidir; ta ki Val'in hırslı ve akıllı kızı Jessica, üniversite giriş sınavına girmek için Sao Paulo'ya gelene dek… Jessica'nın genç oluşu, kendinden aşırı emin halleri, ev sakinlerinin huzurunu kaçıracak ve evdeki hassas dengeleri alt-üst edecektir. Val ise sadakatinin sınırlarına ve feda edebileceklerinin neler olduğuna karar vermelidir.
FRAGMAN:
MİSAFİR
Tür: Dram
IMDb Puanı: 5.0
Yönetmen: Mehmet Eryılmaz
Oyuncular: Zümrüt Erkin, Tamer Levent, Ayten Uncuoğlu
Ülke: Türkiye
KONU:
Evrensel bir konu olan anne – kız ilişkisini, ölüm teması çerçevesinde işleyen film, ülkemizde de yaygın bir sorun olan aile içi cinsel taciz meselesini de alt hikâye bağlamında ele alıyor. Film, trajediden beslenen bir umut duygusuyla tutunamayanların hikâyesini anlatıyor. Yıllar önce baba evinden kovulan Nur, on yıl sonra annesinin ölüm döşeğinde olduğu haberini alır. Küçük kızını da yanına alarak baba diyarına gider. Amacı annesini son kez görmek ve helâlleşmektir.
FRAGMAN:
7. GÜN
Tür: Korku
Orijinal Adı: The Offering
IMDb Puanı: 4.1
Yönetmen: Kelvin Tong
Oyuncular: Elizabeth Rice, Matthew Settle, Pamelyn Chee
Ülke: ABD
KONU:
Başarılı bir gazeteci olan Jamie, kız kardeşi Anna'nın esrarengiz ölümü üzerine Singapur'a gider. Ölmüş kız kardeşinden gelmeye başlayan e-postalar ve kızı Katie'nin tuhaf davranışları nedeniyle araştırmasını derinleştirince Anna'nın ölümünün yüzyıllar öncesine dayanan bir lanet zincirinin parçası olduğu ortaya çıkar. Babil Kulesi efsanesine göre şeytan lanetin 7. gününde yeryüzüne dönmek amacıyla seçtiği kurbanların canını vahşice yöntemlerle almaktadır. Şeytanın sıradaki hedefleri haline gelen Jamie ve küçük Katie bu korku dolu ve kanlı kabustan kurtulabilecek midir?
FRAGMAN
YAKIŞIKLI ROCKY
Tür: Gerilim, Aksiyon, Suç
Orijinal Adı: Rocky Handsome
IMDb Puanı: 7.1
Yönetmen: Nishikant Kamat
Oyuncular: John Abraham, Shruti Haasan, Nishikant Kamat
Ülke: Hindistan
KONU:
Film, Goa'da işlettiği emanetçi dükkânıyla mütevazı bir yaşam süren "Rocky" Kabir Ahlawat'ın etrafında dönüyor. Küçük Naomi Rocky'nin yan komşusudur. Rocky ile iyi bir ilişkisi olan ve onu önemseyen Naomi, ona samimi bir şekilde "Yakışıklı" şeklinde hitap etmeye ve annesinin onaylamamasına rağmen kendisiyle zaman geçirip yemek yemeye başlar. Bu arada Uyuşturucuyla Mücadele Birimi'nden Komiser Dilip Goa'dan uyuşturucuyu tamamen temizlemek niyetindedir. Komiser Dilip, Goa'daki suç faaliyetlerini ve uyuşturucu satışını yürüten en büyük mafya babası Mantoo'nun yeriyle ilgili bilgi almak için Rocky'ye danışır. Mantoo'nun yanında sadece uyuşturucu işiyle uğraşmayan, bunun yanında organ ticareti ve haraç kesmek gibi suçlarla da meşgul olan Kevin ve Luke vardır. Bu ikiliye ayrıca, emirlerindeki profesyonel tetikçi Attila da eşlik etmektedir.
FRAGMAN:
ALAMETİ-İ KIYAMET
Tür: Korku, Gerilim
Yönetmen: Doğa Can Anafarta
Oyuncular: Büşra Çubukçuoğlu, Funda Ersin, Murat Onuk
Ülke: Türkiye
KONU:
1999 yılında yaşanan kıyamet alametleri ve bu alametlerin ortasında No:72 apartmanında tuhaf komşuların arasında yapayalnız hamile bir kadının hikayesi.
FRAGMAN: