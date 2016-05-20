8 yeni film vizyonda!

X-MEN: APOCALYPSE









Tür: Bilim Kurgu, Fantastik, Aksiyon

Orijinal Adı: X-Men: Apocalypse

IMDb Puanı: 7.9

Yönetmen: Bryan Singer

Oyuncular: Hugh Jackman, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence

Ülke: ABD

KONU:

Medeniyetin şafağından beri, Apocalypse'e tanrı gözüyle bakılmaktadır. Marvel'in X-Men evreninin ilk ve en güçlü mutantı Apocalypse, birçok mutantın özelliğini kendinde toplayarak ölümsüz ve yenilmez olmuştur. Binlerce yıllık uykusundan uyandığında bulduğu dünya, onu büyük hayal kırıklığına uğratır. Kendine mutantlardan güçlü bir takım oluşturur. İçinde Magneto'nun da bulunduğu takımın amacı insanoğlunu gezegenden temizlemek ve Apocalypse'in saltanat sürebileceği bir dünya hazırlamaktır. Dünyanın kaderi dengede durmaktadır. Professor X'in de yardımıyla, Raven genç bir X-Men takımına yardım etmeli ve insanoğlunu tamamen yok oluştan kurtarmalıdır.

FRAGMAN:

BAŞIMIN BELASI





Tür: Romantik, Komedi

Orijinal Adı: Thumbledown

IMDb Puanı: 6.2

Yönetmen: Sean Mewshaw

Oyuncular: Jason Sudeikis, Rebecca Hall, Joe Manganello

Ülke: ABD

KONU:

Üniversitede öğretim görevlisi olan Andrew, hayatını kaybeden ünlü müzisyen Hunter Miles'ın biyografisini yazmak isteyince müzisyenin eşi Hannah'nın yaşadığı kasabaya giderek ondan yardım ister. Ancak Hannah da aynı amaçla çalışmaya başlamıştır bile ve bilgilerini paylaşmak konusunda pek istekli değildir. Birbirlerini son derece antipatik bulan bu ikiliye, kasabanın seksi erkeği Curtis, Andrew'un New York'tan çıkagelen sevgilisi Finley ve Hannah'nın her konuda abartıya kaçan ailesi katılınca işler iyice sarpa sarar.

FRAGMAN:





BAŞIMIN BELASI SEANSLAR

İYİ ADAMLAR

Tür: Gerilim, Suç

Orijinal Adı: The Nice Guys

IMDb Puanı: 8.3

Yönetmen: Shane Black

Oyuncular: Ryan Gosling, Russell Crowe, Kim Basinger

Ülke: ABD

KONU:

70'lerde Los Angeles'ta geçen hikayede, iki özel dedektif, eski bir porno yıldızının şüpheli intiharını araştırmak üzere işe alınırlar.

FRAGMAN:







İYİ ADAMLAR SEANSLAR



ANNEMLE GEÇEN YAZ

Tür: Dram

Orijinal Adı: Que Horas Ela Volta?

IMDb Puanı: 7.9

Yönetmen: Anna Muylaert

Oyuncular: Regina Casie, Michel Joelsas, Helena Albergaria

Ülke: Brezilya

KONU:

Val, işini ciddiye alan, yıllardır aynı aile için çalışan yatılı bir hizmetçidir. Mütevazi tavırlarıyla, bebekliğinden beri çocuklarına bakıcılık yaptığı Sao Paulo'lu zengin işverenlerine her gün tüm çalışkanlığı ve sadakati ile hizmet eder. Bu şık evde her şeyin yeri, yolu, yordamı bellidir; ta ki Val'in hırslı ve akıllı kızı Jessica, üniversite giriş sınavına girmek için Sao Paulo'ya gelene dek… Jessica'nın genç oluşu, kendinden aşırı emin halleri, ev sakinlerinin huzurunu kaçıracak ve evdeki hassas dengeleri alt-üst edecektir. Val ise sadakatinin sınırlarına ve feda edebileceklerinin neler olduğuna karar vermelidir.

FRAGMAN:



ANNEMLE GEÇEN YAZ SEANSLAR

MİSAFİR

Tür: Dram

IMDb Puanı: 5.0

Yönetmen: Mehmet Eryılmaz

Oyuncular: Zümrüt Erkin, Tamer Levent, Ayten Uncuoğlu

Ülke: Türkiye

KONU:

Evrensel bir konu olan anne – kız ilişkisini, ölüm teması çerçevesinde işleyen film, ülkemizde de yaygın bir sorun olan aile içi cinsel taciz meselesini de alt hikâye bağlamında ele alıyor. Film, trajediden beslenen bir umut duygusuyla tutunamayanların hikâyesini anlatıyor. Yıllar önce baba evinden kovulan Nur, on yıl sonra annesinin ölüm döşeğinde olduğu haberini alır. Küçük kızını da yanına alarak baba diyarına gider. Amacı annesini son kez görmek ve helâlleşmektir.

FRAGMAN:



MİSAFİR SEANSLAR

7. GÜN

Tür: Korku

Orijinal Adı: The Offering

IMDb Puanı: 4.1

Yönetmen: Kelvin Tong

Oyuncular: Elizabeth Rice, Matthew Settle, Pamelyn Chee

Ülke: ABD

KONU:

Başarılı bir gazeteci olan Jamie, kız kardeşi Anna'nın esrarengiz ölümü üzerine Singapur'a gider. Ölmüş kız kardeşinden gelmeye başlayan e-postalar ve kızı Katie'nin tuhaf davranışları nedeniyle araştırmasını derinleştirince Anna'nın ölümünün yüzyıllar öncesine dayanan bir lanet zincirinin parçası olduğu ortaya çıkar. Babil Kulesi efsanesine göre şeytan lanetin 7. gününde yeryüzüne dönmek amacıyla seçtiği kurbanların canını vahşice yöntemlerle almaktadır. Şeytanın sıradaki hedefleri haline gelen Jamie ve küçük Katie bu korku dolu ve kanlı kabustan kurtulabilecek midir?

FRAGMAN



7.GÜN SEANSLAR

YAKIŞIKLI ROCKY

Tür: Gerilim, Aksiyon, Suç

Orijinal Adı: Rocky Handsome

IMDb Puanı: 7.1

Yönetmen: Nishikant Kamat

Oyuncular: John Abraham, Shruti Haasan, Nishikant Kamat

Ülke: Hindistan

KONU:

Film, Goa'da işlettiği emanetçi dükkânıyla mütevazı bir yaşam süren "Rocky" Kabir Ahlawat'ın etrafında dönüyor. Küçük Naomi Rocky'nin yan komşusudur. Rocky ile iyi bir ilişkisi olan ve onu önemseyen Naomi, ona samimi bir şekilde "Yakışıklı" şeklinde hitap etmeye ve annesinin onaylamamasına rağmen kendisiyle zaman geçirip yemek yemeye başlar. Bu arada Uyuşturucuyla Mücadele Birimi'nden Komiser Dilip Goa'dan uyuşturucuyu tamamen temizlemek niyetindedir. Komiser Dilip, Goa'daki suç faaliyetlerini ve uyuşturucu satışını yürüten en büyük mafya babası Mantoo'nun yeriyle ilgili bilgi almak için Rocky'ye danışır. Mantoo'nun yanında sadece uyuşturucu işiyle uğraşmayan, bunun yanında organ ticareti ve haraç kesmek gibi suçlarla da meşgul olan Kevin ve Luke vardır. Bu ikiliye ayrıca, emirlerindeki profesyonel tetikçi Attila da eşlik etmektedir.

FRAGMAN:





YAKIŞIKLI ROCKY SEANSLAR

ALAMETİ-İ KIYAMET

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Doğa Can Anafarta

Oyuncular: Büşra Çubukçuoğlu, Funda Ersin, Murat Onuk

Ülke: Türkiye

KONU:

1999 yılında yaşanan kıyamet alametleri ve bu alametlerin ortasında No:72 apartmanında tuhaf komşuların arasında yapayalnız hamile bir kadının hikayesi.

FRAGMAN:



ALAMET-İ KIYAMET SEANSLAR