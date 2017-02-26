89. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Her sene büyük tartışmalara neden olan ve tüm dünyanın gözünü kırpmadan takip ettiği Oscar Ödülleri, bu sene 89. kez sahiplerini buldu. La La LKand, Moonlight ve Manchester by the Sea geceye damga vurdu.
Gecenin açılışını müthiş performansıyla Justin Timberlake yaptı.
KIRMIZI HALIDAN EN RENKLİ GÖRÜNTÜLER
En İyi Kadın Oyuncu:
Kazanan:Emma Stone, La La Land
Kazanan: Viola Davis, Fences
En İyi Yönetmen:
Kazanan: O.J: Made in America
En İyi Kostüm:
En İyi Ses Kurgusu:
En İyi Ses Miksajı:
En İyi Film Müziği:
En İyi Orijinal Şarkı:
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:
En İyi Kısa Film:
En İyi Animasyon Filmi:
En İyi Kısa Animasyon Filmi:
En İyi Görsel Efekt:
En İyi Yapım Tasarımı:
En İyi Uyarlama Senaryo:
En İyi Özgün Senaryo: