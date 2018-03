89. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Her sene büyük tartışmalara neden olan ve tüm dünyanın gözünü kırpmadan takip ettiği Oscar Ödülleri, bu sene 89. kez sahiplerini buldu. La La LKand, Moonlight ve Manchester by the Sea geceye damga vurdu.









Gecenin açılışını müthiş performansıyla Justin Timberlake yaptı.