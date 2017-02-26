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Sinema>  Sinema Haberleri
27 Şubat 2017 02:23

89. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Yılın en merakla beklenen ödülleri olan Oscar Ödülleri sahiplerini buldu.

Her sene büyük tartışmalara neden olan ve tüm dünyanın gözünü kırpmadan takip ettiği Oscar Ödülleri, bu sene 89. kez sahiplerini buldu. La La LKand, Moonlight ve Manchester by the Sea geceye damga vurdu.





Gecenin açılışını müthiş performansıyla Justin Timberlake yaptı.





KIRMIZI HALIDAN EN RENKLİ GÖRÜNTÜLER


En İyi Film:

En İyi Film:Moonlight

En İyi Yabancı Dilde Film:

The Salesman, İran





En İyi Erkek Oyuncu:




Cassey Affleck, Manchester By The Sea


En İyi Kadın Oyuncu:




Kazanan:Emma Stone, La La Land




En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:



Kazanan:Mahershala Ali, Moonlight


En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:




Kazanan: Viola Davis, Fences



En İyi Yönetmen:
Kazanan:La La Land, Damien Chazelle


En İyi Sinematografi
Kazanan:La La Land



En İyi Belgesel:




Kazanan: O.J: Made in America



En İyi Kısa Belgesel:




Kazanan:The White Helmets



En İyi Kostüm:


Kazanan:Fantastic Beeast and Where to Find Them



En İyi Ses Kurgusu:




Kazanan:Arrival




En İyi Ses Miksajı:


Kazanan:Hacksaw Ridge



En İyi Film Müziği:

Kazanan:La La Land



En İyi Orijinal Şarkı:
Kazanan:City Of Stars, La La Land



En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:



Kazanan:Suicide Squad




En İyi Kısa Film:

Kazanan: Sing



En İyi Animasyon Filmi:

Kazanan:Zootopia





En İyi Kısa Animasyon Filmi:


Kazanan:Piper



En İyi Görsel Efekt:


Kazanan:The Jungle Book




En İyi Film Kurgusu:

Kazanan:Hacksaw Ridge



En İyi Yapım Tasarımı:

Kazanan: La La Land



En İyi Uyarlama Senaryo:
Kazanan:Moonlight



En İyi Özgün Senaryo:


Kazanan:Manchester by the Sea

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