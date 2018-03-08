9 Mart haftası yeni vizyon filmleri

Bu haftadan itibaren vizyon filmlerimizden bazılarının film eleştirilerine de yer veriyoruz. İyi seyirler, iyi okumalar.

PHANTOM THREAD

90. Akademi ödüllerinde en iyi film dahil 5 dalda adaylığı bulunan film geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ödül töreninde en iyi kostüm tasarımı ödülüne sahip oldu. Yönetmen Paul Thomas Anderson'la bir kez daha bir araya gelen oyuncu Daniel Day-Lewis başrolde. 1950’lerde Londra’dayız. Ünlü terzi Woodcock sosyetenin önde gelenlerini giydiren başarılı bir adam. Alma ile tanışıyor ve ona aşık oluyor. Genç ve güçlü bir kadın olan Alma Woodcock’un hayatını derinden sarsacak. Alma rolünde Vicky Krieps’i görüyoruz. 28 salonda gösterime giren film 130 dakika. Filmin eleştirisi Tuğçe Madayanti Dizici’den geliyor.

DİRENİŞ KARATAY

Selahattin Sancaklı yönetmenliğindeki film epik bir savaş filmi, özgün bir senaryo. Selçuklu dönemini anlatan yapım Emir Celaleddin Karatay’ın hayatına da odaklanıyor. Karatay’ı Mehmet Aslantuğ canlandırırken Fikret Kuşkan, Nefise Karatay gibi isimler de ona eşlik ediyor. Türkiye’de ilk kez bir üniversite böyle bir filmin yapımcılığını üstlendi. Karatay Üniversitesi’nin, ‘Anadolu’nun mirasına ve ruhuna saygı filmi’ olan yapım, savaş sahneleriyle iddialı. Film 20 milyon TL’ye mal olmuş. Ülkemizde tam 325 noktada vizyon şansı bulan film 118 dakika sürüyor.

GRINGO

2008 yapımı The Square filmiyle tanıdığımız Nash Edgerton'ın yönetmen koltuğuna oturduğu yapım, Amerikan rüyasının ortasında yaşayan Harold Soyinka'nın sınırın dört bir yanından Meksika'ya geçerek içine daldığı tehlikeli macerayı kara mizah şeklinde ele alıyor. Anthony Tambakis ve Matthew Stone'un senaryosunu yazdıkları Gringo'nun kadrosunda David Oyelowo'un yanısıra Charlize Theron, Joel Edgerton, Amanda Seyfried gibi isimler yer alıyor. 48 salonda gösterilecek olan film 110 dakika. Haktan Kaan İçel, filmin eleştirisini kaleme aldı.



MAHALLE

Oyuncu kankalar Serhat Teoman ve Buğra Gülsoy’un ilk kez yönetmen koltuğuna oturdukları yapım kendine özgü bir mahallede yaşayan üç arkadaşın gizemli bir yabancı ile birden değişen hayatlarını konu alıyor. Gerilim, komedi, dram gibi öğeleri içinde barındıran film 76 salonda gösterime giriyor ve 80 dakika sürüyor. Filmin eleştirisini Gizem Ertürk yazdı.

ZİYARETÇİLER: GECE AVI (THE STRANGERS: PREY AT NIGHT)

2008 yapımı The Strangers'ın devam filmi olan yapım, üç maskeli kişi tarafından izlenen bir ailenin hikâyesini anlatıyor. Korku türündeki filmin yönetmeni aynı: Johannes Roberts. Başrollerde ise Christina Hendricks ve Bailee Madison var. 158 salonda vizyon şansı bulan film 85 dakika sürüyor. Filmin eleştirisi Halil İbrahim Sağlam tarafından kaleme alındı.

LOCMAN

Şükrü Alaçam’ın hikayesini, Mine Ölce’nin senaryosunu yazdığı Locman’ın yönetmen koltuğunda da Şükrü Alaçam oturuyor. Alican Yücesoy ve Yeliz Kuvancı’nın başrolleri paylaştığı film, Uğur ve ailesinin tayin üzerine değişen hayatlarını anlatırken yaşanmış bir öyküden esinleniyor. 60 lokasyonda gösterim şansı bulacak olan film 90 dakika sürüyor.

PERVANE (THE BREADWINNER)

Bu sene en iyi animasyon kategorisinde Oscar adaylığı olan animasyon türdeki yapım savaş dönemi Afganistan'ında, haksız yere tutuklanan babasını arayan 10 yaşındaki kız çocuğunun hikayesine odaklanıyor. Sadece 11 salonda gösterim şansı bulmuş olan Nora Twomey imzalı başarılı animasyon 94 dakika sürüyor.

VİCDAN AĞACI

Kuşadası'nda yaşayan Menderes ve bakıma muhtaç ağabeyi Adnan'ın hikâyesini anlatan film dram türünde. Olgun Özdemir’in yazdığı ve yönettiği film 21 salonda gösterime giriyor ve 83 dakika sürüyor.

KÜÇÜK KAHRAMANLAR (GNOME ALONE)

Yeni taşındıkları evde bahçe cücelerinin yaşadığını keşfeden Chloe ile komşusu Liam'ın maceralarına odaklanan animasyon türündeki yapım Peter Lepeniotis imzalı. Tam 247 salonda vizyon şansı bulan yapım, 85 dakika sürüyor.

MEKANLAR VE YÜZLER (FACES PLACES)

Duayen sinemacı Agnes Varda ile fotoğraf sanatçısı JR'ın Fransa köylerinde çıktıkları geziyi odağına alan belgesel Cannes Film Festivali'nde prömiyerini gerçekleştirmişti. Sadece 14 lokasyonda vizyon şansı bulan bu değerli belgesel 89 dakika sürüyor.