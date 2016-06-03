9 yeni film vizyonda!

WARCRAFT
Orijinal Adı: Warcraft
IMDb Puanı: 8.0
Tür: Fantastik, Macera, Aksiyon
Yönetmen: Duncan Jones
Oyuncular: Ben Foster, Clancy Brown, Daniel Cudmore
Ülke: ABD
KONU:
Barışçıl Azeroth krallığı, yok olan ülkelerinden kaçarak yeni bir koloni arayışında olan ORK savaşçılarıyla karşı karşıya kaldığı bir savaşın eşiğinde durmaktadır. İki dünyayı birleştiren kapı açıldığında, bir ordu yıkımla karşılaşırken diğeri de yok olmayla karşı karşıya kalır. Bu zıt gruplardan iki kahraman, ailelerinin, halklarının ve ülkelerinin kaderini belirleyecek bir çatışma yoluna girerler.
Böylece savaşın birçok yüzünü gösteren ve herkesin bir sebep uğruna savaştığı, görkemli bir güç ve fedakarlık efsanesi başlar.
FRAGMAN
VURGUN
Orijinal Adı: The Trust
IMDb Puanı: 5.4
Tür: Gerilim, Suç
Yönetmen: Alex Brewer, Benjamin Brewer
Oyuncular: Nicholas Cage, Elijah Wood, Sky Ferreira
Ülke: İngiltere
KONU:
Waters ve Stone, sıkıcı idari işlerde görevli ve fazladan para kazanabilmek için çaldıkları Sivil Servis Sınav sorularını diğer memurlara satan polis memurlarıdır. Stone, bir eroin satıcısının, çok yüksek bir
kefalet ile serbest kalması hakkında bir duyum alır. Bu kadar fazla miktarda nakitin kaynağını bulmak için plan yapar. Özenli bir araştırmadan sonra ulaştıkları ipuçları, onları bir marketin arkasındaki, içine banka kasası yapılmış soğuk hava deposuna götürür. Kasanın içinde her ne varsa soymak ve ikiye bölüşmek üzere bir plan yaparlar.
Ancak kasanın neler içerdiğini öğrendiklerinde, geriye dönmek için artık çok geç olmuştur.
FRAGMAN
SEN BENİMSİN
Orijinal Adı: A Bigger Splash
IMDb Puanı: 5.7
Tür: Komedi
Yönetmen: Luca Guadagnino
Oyuncular: Tilda Swinton, Mathias Schoenaerts, Ralph Flennes
Ülke: Fransa, İtalya
KONU:
Ünlü bir Rock yıldızı ve yapımcı sevgilisi, çıktıkları tatilde, eski bir arkadaş ve onun genç ve güzel kızı tarafından ziyaret edilince işler karışır.
FRAGMAN
EVRİM
IMDb Puanı: 6.4
Tür: Korku, Dram, Gerilim
Orijinal Adı: Evolution
Yönetmen: Lucile Hadzihalilovic
Oyuncular: Max Brebant, Ethan Suplee, Mathieu Goldfeld
Ülke: Almanya, Belçika, Fransa
KONU:
On yaşındaki Nicolas, yalnızca kadınların ve erkek çocuklarının barındığı bir adada annesiyle birlikte yaşamaktadır. Okyanusun kenarındaki bir hastanede tüm erkek çocuklara gizemli bir tedavi uygulanmaktadır. Bu tedaviyi ve etraflarında olanları sorgulamaya başlayan Nicolas, annesinin kendisine yalan söylediğini fark eder. Bir gece annesini sahile kadar takip eder ve gördükleri karşısında büyük bir şok yaşar. Ancak gördükleri, kabusun sadece başlangıcıdır. Çaresizce çırpındığı bu kabusun içinde ona uzanan el, hastanenin genç hemşirelerinden Stella olur…
FRAGMAN
BENİM ÇILGIN DÜĞÜNÜM 2
Orijinal Adı: My Big Fat Greek Wedding 2
IMDb Puanı: 6.2
Tür: Komedi
Yönetmen: Kirk Jones
Oyuncular: Nia Vardalos, John Corbett, Michael Constantine
Ülke: ABD
KONU:
Halen ailesinin Yunan lokantasında çalışan Toula Portokalos, Ian ile bir takım sorunlar yaşamaktadır, buarada kızları Paris liseden mezun olmak üzeredir. Bir de Toula'nın ailesi Ian ile resmi olarak evlenmediklerini öğrenince işler karışır, aile daha büyük bir evlilik töreni için kolları sıvar.
FRAGMAN
YAZ KAMPI
Orijinal Adı: Summer Camp
IMDb Puanı: 5.8
TÜr: Korku
Yönetmen: Alberto Marini
Oyuncular: Diego Boneta, Jocelin Donahue, Malara Walsh
Ülke: ABD, İspanya
KONU:
Eğlence ve yeni deneyimler arayan dört genç Amerikalı, yurtdışında geçirecekleri ilk yaz kampı için Avrupa'yı seçer. Bu kampın aslında onların son tatili olduğunu bilmemektedirler. Bu son hızla ilerleyen ve son derece tuhaf olayların meydana geldiği macerada, büyük bir hızla yayılan bir enfeksiyonun etkisi altındaki bir grup genç kendilerini korku ve delilik dolu karanlık bir girdabın içine kapılmış bulacaktır. Zaman zaman birbirleriyle yarışacakları, bu korku dolu anlarda bu enfeksiyonun kaynağını ve kendilerini hayatta tutmanın yollarını arayacaklar.
FRAGMAN
YAZ KAMPI SEANSLAR
ARAMA MOTURU
Tür: KOmedi
Yönetmen: Atalay Taşdiken
Oyuncular: Mehmet Çiğdem, Mahmut Uyanık, Rahim Yalçın
KONU:
Herkesin bir şeyler aradığı Anadolu coğrafyasıyla teknolojik bir yapı olan arama motoru arasında kurduğu ortaklıktan hareketle ironik bir mukayese denemesine girişen Taşdiken'in filmi, profesyonel oyuncu olmayan gerçek kişilerle ve çoğunlukla doğaçlama çekilmiş.
FRAGMAN
ŞEYTANIN ÇOCUKLARI - EL EBYAZ
Tür: Korku
Yönetmen: Oya Köksal, Vedat Dikmetaş
Oyuncular: Fırat Çöloğlu, Balamir Emren, Emin Gümüşkaya
KONU:
Arkeoloji çalışmaları yapan bir ekibin yolu esrarengiz bir gemide kesişir. Bu esrarengiz gemi genç ekip için ilgi çekici olduğu kadar ürkütücüdür de. Gemi demir aldıktan sonra esrarengiz
olaylar yaşanmaya başlar. Bu esrarengiz olaylar genç ekipten kimileri için her şeyin sonu, içlerinden biri için yüzleşme olacaktır ve bu gemiden yalnızca bir kişi kurtulacaktır.
FRAGMAN
SOKAK KÖPEKLERİ BAL İLE BETTY
Tür: Aile
Yönetmen: Fedai ÇAkır
Oyuncular: Sinem Göz, Yiğit Türken, Esila Sönmez
KONU:
Fedai Çakır'ın yazıp yönettiği film, sokak köpeklerinin tek ihtiyacının sevgi olduğunu, sahiplenilmesi ve sokağa terk edilmemeleri gerektiğini anlatıyor.
FRAGMAN