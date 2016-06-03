9 yeni film vizyonda!

WARCRAFT







Orijinal Adı: Warcraft

IMDb Puanı: 8.0

Tür: Fantastik, Macera, Aksiyon

Yönetmen: Duncan Jones

Oyuncular: Ben Foster, Clancy Brown, Daniel Cudmore

Ülke: ABD









KONU:

Barışçıl Azeroth krallığı, yok olan ülkelerinden kaçarak yeni bir koloni arayışında olan ORK savaşçılarıyla karşı karşıya kaldığı bir savaşın eşiğinde durmaktadır. İki dünyayı birleştiren kapı açıldığında, bir ordu yıkımla karşılaşırken diğeri de yok olmayla karşı karşıya kalır. Bu zıt gruplardan iki kahraman, ailelerinin, halklarının ve ülkelerinin kaderini belirleyecek bir çatışma yoluna girerler.

Böylece savaşın birçok yüzünü gösteren ve herkesin bir sebep uğruna savaştığı, görkemli bir güç ve fedakarlık efsanesi başlar.















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VURGUN



Orijinal Adı: The Trust IMDb Puanı: 5.4 Tür: Gerilim, Suç Yönetmen: Alex Brewer, Benjamin Brewer Oyuncular: Nicholas Cage, Elijah Wood, Sky Ferreira Ülke: İngiltere

KONU:

Waters ve Stone, sıkıcı idari işlerde görevli ve fazladan para kazanabilmek için çaldıkları Sivil Servis Sınav sorularını diğer memurlara satan polis memurlarıdır. Stone, bir eroin satıcısının, çok yüksek bir kefalet ile serbest kalması hakkında bir duyum alır. Bu kadar fazla miktarda nakitin kaynağını bulmak için plan yapar. Özenli bir araştırmadan sonra ulaştıkları ipuçları, onları bir marketin arkasındaki, içine banka kasası yapılmış soğuk hava deposuna götürür. Kasanın içinde her ne varsa soymak ve ikiye bölüşmek üzere bir plan yaparlar. Ancak kasanın neler içerdiğini öğrendiklerinde, geriye dönmek için artık çok geç olmuştur.











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SEN BENİMSİN





Orijinal Adı: A Bigger Splash IMDb Puanı: 5.7 Tür: Komedi Yönetmen: Luca Guadagnino Oyuncular: Tilda Swinton, Mathias Schoenaerts, Ralph Flennes Ülke: Fransa, İtalya





KONU: Ünlü bir Rock yıldızı ve yapımcı sevgilisi, çıktıkları tatilde, eski bir arkadaş ve onun genç ve güzel kızı tarafından ziyaret edilince işler karışır.













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EVRİM



IMDb Puanı: 6.4 Tür: Korku, Dram, Gerilim Orijinal Adı: Evolution Yönetmen: Lucile Hadzihalilovic Oyuncular: Max Brebant, Ethan Suplee, Mathieu Goldfeld Ülke: Almanya, Belçika, Fransa



KONU: On yaşındaki Nicolas, yalnızca kadınların ve erkek çocuklarının barındığı bir adada annesiyle birlikte yaşamaktadır. Okyanusun kenarındaki bir hastanede tüm erkek çocuklara gizemli bir tedavi uygulanmaktadır. Bu tedaviyi ve etraflarında olanları sorgulamaya başlayan Nicolas, annesinin kendisine yalan söylediğini fark eder. Bir gece annesini sahile kadar takip eder ve gördükleri karşısında büyük bir şok yaşar. Ancak gördükleri, kabusun sadece başlangıcıdır. Çaresizce çırpındığı bu kabusun içinde ona uzanan el, hastanenin genç hemşirelerinden Stella olur…



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BENİM ÇILGIN DÜĞÜNÜM 2



Orijinal Adı: My Big Fat Greek Wedding 2 IMDb Puanı: 6.2 Tür: Komedi Yönetmen: Kirk Jones Oyuncular: Nia Vardalos, John Corbett, Michael Constantine Ülke: ABD KONU: Halen ailesinin Yunan lokantasında çalışan Toula Portokalos, Ian ile bir takım sorunlar yaşamaktadır, buarada kızları Paris liseden mezun olmak üzeredir. Bir de Toula'nın ailesi Ian ile resmi olarak evlenmediklerini öğrenince işler karışır, aile daha büyük bir evlilik töreni için kolları sıvar.













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YAZ KAMPI Orijinal Adı: Summer Camp IMDb Puanı: 5.8 TÜr: Korku Yönetmen: Alberto Marini Oyuncular: Diego Boneta, Jocelin Donahue, Malara Walsh Ülke: ABD, İspanya KONU: Eğlence ve yeni deneyimler arayan dört genç Amerikalı, yurtdışında geçirecekleri ilk yaz kampı için Avrupa'yı seçer. Bu kampın aslında onların son tatili olduğunu bilmemektedirler. Bu son hızla ilerleyen ve son derece tuhaf olayların meydana geldiği macerada, büyük bir hızla yayılan bir enfeksiyonun etkisi altındaki bir grup genç kendilerini korku ve delilik dolu karanlık bir girdabın içine kapılmış bulacaktır. Zaman zaman birbirleriyle yarışacakları, bu korku dolu anlarda bu enfeksiyonun kaynağını ve kendilerini hayatta tutmanın yollarını arayacaklar.











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ARAMA MOTURU Tür: KOmedi Yönetmen: Atalay Taşdiken Oyuncular: Mehmet Çiğdem, Mahmut Uyanık, Rahim Yalçın KONU: Herkesin bir şeyler aradığı Anadolu coğrafyasıyla teknolojik bir yapı olan arama motoru arasında kurduğu ortaklıktan hareketle ironik bir mukayese denemesine girişen Taşdiken'in filmi, profesyonel oyuncu olmayan gerçek kişilerle ve çoğunlukla doğaçlama çekilmiş.



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